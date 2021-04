¿Coordinación en el IMSS?

En marzo, la representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, Velia Patricia Silva Delfín, dio su primer informe de actividades. Ahí, no perdió oportunidad de agradecer al titular del organismo, Zoé Robledo, por la coordinación lograda para atender a los enfermos de COVID-19, así como a pacientes con otros padecimientos.

Sin embargo, esa misma comunicación entre autoridades habría de tomarse como referencia a la hora de emprender procesos de compra, especialmente aquellos que corresponden a equipos y servicios de impresión.

Un caso concreto es Lexmark, que se ha colado en algunas delegaciones sin mediar incumplimientos. En abril de 2020, la presencia de esta marca en las propuestas de varias compañías provocó retrasos en la adquisición que se organizaban desde Guanajuato; aunado a que en la Delegación Veracruz Norte se encontró que los tóners de la firma, que lleva en México Isaac Bessudo, sólo alcanzarían para cinco mil páginas, mientras que el requisito era por 12 mil.

Además, en Tamaulipas ya hay demoras con cargo a Lexmark con dos licitaciones de carácter nacional. La primera en febrero, con el número LA-050GYR018-E696- 2019, y la segunda en abril, con la serie LA-050GYR018-E224-2020; mismas que fueron declaradas desiertas, debido a que se solicitaba garantía de que los cartuchos no fueran rellenados, reciclados, ni remanufacturados, característica que no cumplían.

LA RUTA DEL DINERO

Las acciones de Grupo Televisa se dispararon ayer en las bolsas de México y Nueva York tras conocerse el mega acuerdo con Univision, Google y Softbank, y crear un gigante en la generación de contenidos para un mercado de mas de 600 millones de hispanohablantes. La visibilidad global de Televisa crece con este acuerdo y ahora será un jugador relevante en el cada vez más redituable negocio del strreaming. Derivado de ello, la empresa de paso eleva a 45 por ciento su tenencia accionaria en Univisión… En el primer trimestre del año, se inició en la administración pública federal una cascada de contrataciones del servicio de limpieza, no obstante, entre las exponentes que la Oficialía Mayor de Hacienda, que lleva Thalía Lagunas, aceptó como “posibles proveedoras” a firmas con adeudos con el IMSS. Anote a Gott und Glück, que hasta inicios de marzo no había pagado 6.9 millones de pesos al IMSS por créditos que arrastra desde 2016, 2018, 2019 y 2020; aún así fue asignada para el aseo de la Secretaría de Educación Pública, donde el equipo de Delfina Gómez le otorgó un contrato por 87 millones de pesos. Decoaro y Supervisión deben mil906 millones de pesos de 2019 y 2020, y fue elegida contratista de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, con un acuerdo por 7.5 millones de pesos. Todo esto ha sido posible debido a que en el OIC de Hacienda, de Alejandro Romero Gudiño, aún no se termina la revisión de las acusaciones y documentos probatorios que se entregaron desde febrero.

