Amelaf alerta desorden

La compra consolidada de medicinas e insumos encara un desfase de seis meses. La denuncia la acaba de realizar la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que tiene como director ejecutivo a Juan de Villafranca, quien enfatiza que ante la ausencia de planeación, esa licitación agravará el desabasto de esos productos en el sector salud.

La mega compra tiene como responsable al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que dirige el antropólogo Juan Antonio Ferrer, quien contrató el año pasado los servicios de UNOPS para definir la licitación con la idea de conseguir en todo el mundo productos de calidad a mejores precios, lo que no ha ocurrido.

Cómo estará la crisis, que las dependencias no han tenido otra que abastecerse de donde pueden, y en el caso del ISSSTE ha solicitado a la empresa india Pharmaxil la cotización de 158 claves que representan 47 millones de piezas.

Es decir, se ha ido por la libre, lo que alienta un mercado desordenado, y donde los tan buscados ahorros no se lograrán, además que se ha querido en el exterior comprar medicinas que se producen en México, lo que significa una dependencia altamente riesgosa por donde se vea.

Y es que la industria farmacéutica nacional, representada en Amelaf, ha manifestado su inquietud y protesta en razón ya había participado en 123 claves de las 158 que el ISSSTE ahora esta solicitando a la farmacéutica de India.

LA RUTA DEL DINERO

Vaya que el ISSSTE tiene mucho por hacer si busca demostrar que no se tolerará ninguna agresión hacia los derechohabientes, y es que basta con observar el tratamiento que han dado al caso de presunta violación a una de sus pacientes de COVID-19 en el Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, pues no sólo se habría de investigar al imputado, sino a la empresa a la que se encuentra adscrita. Hablo de Aseo Privado Institucional, compañía relacionada con José Juan Reyes Domínguez que se quedó, sin concurso de por medio, con la limpia del Instituto al mando de Luis Antonio Ramírez Pineda, por lo que el funcionario habría de priorizar que las indagaciones se hagan a fondo, sobre todo para garantizar que la situación no se repita... De manteles largos, AES cumple a nivel global 40 años y en nuestro país sus primeras dos décadas. La firma, que preside aquí José Arosa, es pionera en el tema de energías verdes y en los últimos años ha liderado una transición energética hacia alternativas más seguras y sustentables... Ante las inconsistencias que hay en la minuta enviada por la Cámara de Diputados a la iniciativa para regular la producción, venta y consumo de cannabis, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila se pronunció porque los legisladores tengan más tiempo para construir una ley que responda a las necesidades de la sociedad. El caso es que no se descarta que la Cámara alta solicite a la Suprema Corte de Justicia que se legisle en esa materia hasta el periodo ordinario de sesiones de septiembre próximo.

