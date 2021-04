Fuera de lugar

"Cuando se puede tomar ventaja sin ser observado o corregido, no se puede hablar de juego limpio. Cuando se descalifica al árbitro porque no cede a su presión y cuando se busca el rompimiento de las reglas, tampoco puede llamarse juego limpio. Cuando se presiona al juzgador para que se alineen reglas y árbitro frente a jugadas adelantadas y mal intencionadas, tampoco es juego limpio. Por último cuando haces participar a individuos no calificados moralmente y de dudosa capacidad o con demasiada experiencia en la política sucia, no se puede esperar un juego limpio."

Por SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

