El padre Sir. Anthony Hopkins

Seis nominaciones al Oscar y tan solo ha recibido una estatuilla dorada. En plena pandemia, Sir Anthony Hopkins podría obtener su segundo premio de la Academia por su impecable trabajo en El Padre cinta que este fin de semana estrena en los cines mexicanos.

Sin temor a equivocarme puedo decir que entrevistar a Anthony Hopkins es uno de los retos más desafiantes de mi vida. Esto sucedió hace exactamente 10 años cuando el actor británico estuvo de visita en México para promocionar la cinta El Rito, sí la misma película que puso en aprietos al “Teacher” López Dóriga y que inmortalizara su “¿Why the Rito?”. Lo recuerdo perfecto. Esa noche no dormí nada. Y menos después de ver al periodista sufrir tanto al entrevistar a Hopkins. Porque hay que decirlo, si bien Joaquín López Dóriga no es experto en la materia, sí es uno de los más grandes comunicadores y periodistas mexicanos, por lo que era impensable que él lo estuviera pasando tan mal en dicha entrevista. Al día siguiente llegó mi turno de sentarme cara a cara con este señorón de la actuación. Alguien a quien yo admiraba mucho. Como gran fanática del género de suspenso y terror que soy, siempre admiré el trabajo que Anthony Hopkins hizo en El Silencio de los Inocentes, por lo que para mi era un reto profesional muy interesante pues debía contener a la fan que llevo dentro para poder concentrarme en hacer un decoroso trabajo periodístico. Y así sucedió. Vaya sorpresa la que me llevé al conocer a un hombre tan cálido, bondadoso, estúpidamente inteligente y cándido. De esos que escuchan perfectamente la pregunta que les hiciste y se esfuerzan en darte una respuesta adecuada a dicho cuestionamiento. Hablamos de todo: de la cinta El Rito, la religión, la muerte, el título nobiliario que lleva otorgado por la reina Isabel II de Inglaterra, de su amor por México, Salma Hayek y obvio el Oscar. Esa estatuilla dorada que le fue otorgada hace casi 30 años y que se convirtiera en uno de los premios más polémicos en la historia pues tan solo le bastaron 16 minutos en pantalla a Hopkins para que el histrión fuera reconocido como el mejor actor por su papel del Dr. Hannibal Lecter. Sí, solo apareció 16 minutos y le dieron un Oscar. Así de grande es.

Precisamente en esa entrevista, Anthony Hopkins recordaba conmigo el gran momento que vivió al recibir el Oscar y confesaba que no lo pesaba que la Academia de Hollywood no le hubiera hecho justicia años después con otras interpretaciones (Amistad, Nixon y Lo que queda del día) que también le hubieran valido una o más estatuillas doradas. Y eso que para entonces aún no había sido nominado por Los dos Papas y su más reciente postulación por El Padre, filme que hoy nos tiene aquí haciendo una retrospectiva del trabajo de Anthony Hopkins.

En la cinta, el actor británico interpreta a un hombre como tantos adultos mayores que a determinada edad, la mente los traiciona y a pesar de que físicamente aún pueden ser fuertes e independientes, desafortunadamente ya no pueden valerse por sí mismos, por lo que los hijos deben tomar decisiones importantes. La también ganadora del Oscar, Olivia Colman le hace segunda a Hopkins en esta película que tiene muy bien merecidas las 6 nominaciones a los premios de la Academia: Mejor película, guion adaptado, diseño de producción, edición, mejor actriz de reparto y mejor actor. Premio que me atrevo a decir la Academia de Hollywood tendría que otorgarle a Anthony Hopkins, y no porque “se lo deben”, sino porque el trabajo de Sir. Anthony, particularmente en esta cinta, lo merece. Uno no va al cine a ver la película El Padre, no, uno va a recibir una cátedra de actuación por parte de Anthony Hopkins. Para mi el nivel actoral al que llega en los últimos minutos del filme, es aún más poderoso que lo que logró en los 16 minutos de El Silencio de los Inocentes, que le valieron ese Oscar, porque sin duda nos lleva a ponernos en los zapatos de lo que viven nuestros viejitos y el panorama que podríamos tener todos en algún momento de la vida. Ver el futuro tan claro, plasmado en tan pocos minutos por un solo hombre, vaya, solo de recordarlo se me vuelve a poner la piel chinita.

El próximo 25 de abril se sabrá quien obtiene esa codiciada estatuilla en un año que la elección será difícil pues los contendientes son fuertes: Riz Ahmed por El Sonido del Metal, Gary Oldman por Mank, Steven Yeun por Minari y Chadwick Boseman por La Reina del Blues, quien hasta el momento se perfila como el favorito para llevarse el premio póstumo, aunque para mi, el que realmente lo merece es Hopkins.

La cinta El Padre ya se puede encontrar en cines este fin de semana y sin duda alguna vale toda la pena verla en la pantalla grande.

Por Linet Puente

