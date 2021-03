La forma de ver a las mujeres: Palacio Nacional sitiado

Estamos a poco más de dos meses de la elección, y todo apunta a que ni siquiera el movimiento feminista cambiará la forma en que Andrés Manuel López Obrador ve a nuestro país, a la política y a las mujeres. Sobra decir que con algunas excepciones en zonas metropolitanas y urbes con población formada y crítica, en el resto conservará la mayoría en el Congreso y ganará el mayor número de gubernaturas.



Por supuesto que esto representa una gran derrota para quienes creemos que la democracia debiera ser más exigente, pero sobre todo más sensata en la elección de nuestros representantes, sin embargo también observamos que es una democracia que funciona y que en estos momentos el grueso de la población está con el proyecto de AMLO y que no hay muchos argumentos para decir que en estas semanas que vienen cambiará la inercia o la decisión de apoyarlo. Sus números en encuestas (para quienes siguen confiando en ellas) rondan los 63% positivos. Ya hemos establecido que además, la oposición es una nulidad.



Incluso, de manera formal le construyó una alianza nunca antes vista a lo largo de la historia. La izquierda, el centro y la derecha unidas en contra de una sola persona y un solo poder. Fabricaron todo un entramado, sin abordar a profundidad la realidad, sin presentar a la ciudadanía una propuesta verdadera de alternativa, auténtica y seria, sin lograr entender el fondo del problema, empecinados en sustituir la representatividad que da el trabajo político y territorial, por campañas de generalidades publicitarias y mercadotecnia política.



Hoy, nos encontramos en un escenario político electoral inédito y con una sociedad dividida. Por una parte tenemos un segmento de la

población que si bien en 2018 voto por Morena, impulsado por la decepción y el hartazgo, hoy no sabe para dónde correr, con una

Alianza sin una planeación y organización política territorial estratégica, que articule y coordine a todas las fuerzas políticas de ABAJO para ARRIBA. Haciendo exactamente lo mismo con los mismos, apostando a que las circunstancias, la designación de un impresentable como Felix Salgado Macedonio y la molestia hacia un gobierno inepto, incapaz, obstinado y mediocre como el de la disfrazada cuarta transformación, les atraigan los votos necesarios para estar en condiciones de competencia y así recuperar espacios. Y por la otra parte un importante porcentaje de población que continúa confiando en Andrés Manuel López Obrador.



A diario y hasta el cansancio medios de comunicación y analistas, dan testimonio y escriben señalando los errores, corruptelas, ineptitud sin límites, y demás conductas de este gobierno y sus funcionarios. Sin embargo a la oposición ha faltado, olfato, astucia, saber escuchar, humildad y firmeza para responder al gobierno federal, ha demostrado una falta habilidad política e incapacidad para elaborar una narrativa con contenido, que conecte con el interés general de la mayoría de la gente. Por lo pronto, le han dejado el camino libre a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno disfrazado de cuarta transformación para que avance en opacidad, sin transparencia y rendición de cuentas. Coptando a conveniencia instituciones y órganos de control. Como lo sucedido hace unos, días con la ASF y la patética actuación de David Colmenares.



Ni siquiera sitiar el palacio nacional en el marco del 8M logra empatía y argumentos de la población para rechazar hasta estos absurdos por parte de López Obrador y su equipo. Ellos contestan que sitian para garantizar libertad, cuando en cualquier otro momento de la historia y de este siglo se les hubiera acusado de desproporcionados o abusivos. Pero no, hoy ni eso funciona.



No es por cansancio o por insistencia como se hará repensar a Andrés Manuel, a la 4T, o a el gobierno. Como mujer y ciudadana, es lamentable y hasta triste reconocer y aceptar que las estrategias y argumentos han sido incorrectos. Sin embargo, en el marco del día Internacional de la Mujer, considero que reconocerlo es fundamental, sobre todo, para que en el futuro podamos tomar mejores decisiones. Habrá que arrancar de (prácticamente) cero y (re)comprender las aspiraciones, miedos y en general sentimientos e interés de los ciudadanos. Sino se trata de inventar el hilo negro, sino de utilizar el hilo negro en favor de México y de los mexicanos. Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

ANALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

@MARTHAGTZ