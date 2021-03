Aciertos en cadena

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y son precisamente dos mujeres las que dan la nota en las últimas semanas. La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández.

La mandataria capitalina anunció que las líneas 1 y 2 del Cablebús iniciarán operaciones a finales de marzo, sistema que será operado por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que hasta hoy tiene a su cargo el Trolebús y el Tren Ligero.

No fue una promesa más de campaña como generalmente suele suceder, hoy en la CDMX es toda una realidad. Tendremos el primer sistema de transporte público de teleférico en la ciudad.

Este sistema, a finales de marzo, estará ya operando en sus dos líneas iniciales, la primera va de Cuautepec a Indios Verdes y la segunda de Constitución de 1917 a Santa Martha, beneficiando a la población de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

El Cablebús fortalecerá el plan de electromovilidad para la ciudad, que incluye, además, la puesta en operación de la Línea 9 del Trolebús, la cual dejó de dar servicio en octubre de 2012 por falta de vehículos.

Este sistema, sin duda, ayudará a mucha gente para recortar el tiempo de sus traslados, convirtiéndolo en un medio de transporte fundamental. No es solamente un proyecto de movilidad, también es social, ya que busca que los servicios fundamentales lleguen a la ciudadanía para disminuir las desigualdades.

Y al parecer no quedará solo en dos líneas, ya que la Jefa de Gobierno indicó que la línea 3 se construirá para 2022, lo que beneficiará a habitantes de las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan.

Así que este proyecto se convierte en un acierto más de la jefa de Gobierno, ya que con él, los capitalinos se podrán beneficiar de un transporte moderno, innovador, sustentable y seguro, sobre todo para aquellos que más lo necesitan. Se prevé que se trasladarán a 48 mil pasajeros por día, reduciéndose considerablemente los tiempos de traslado.

Por otra parte, otra mujer que dio la nota fue Citlalli Hernández, ya que junto con otras 500 morenistas, pidieron retirar la candidatura al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio.

Este valor y determinación de las mujeres de MORENA dio frutos, ya que el pasado viernes se frenó de momento la aspiración de Macedonio para gobernar Guerrero por parte del partido en el poder.

Por unanimidad, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, decidió instruir a las comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección del candidato a la gubernatura de dicho estado.

Esto no significa que Félix Salgado no pueda volver a inscribirse, pero de entrada habrá que llevar a cabo nuevas “encuestas”. Lo que ya no se pudo sostener con la presión de las mujeres organizadas y valientes, fue el apoyo incondicional a un hombre que enfrenta acusaciones de abuso sexual y violación.

Este es el ejemplo de dos mujeres capaces, comprometidas y que deben seguir contribuyendo a que México cambie. Este movimiento debe seguir creciendo y fortalecerse todos los días. Muchos las quieren calladas, pero nunca más.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

@116GMAIL

