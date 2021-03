Irrelevantes e insensatos

"Hay personajes que si no fuera por las circunstancias que los rodean serían irrelevantes. Es el caso de muchos funcionarios que no tienen sensibilidad y muy probablemente por sus resultados, tampoco capacidades y menos experiencia para cumplir con sus responsabilidades. Su recurso es quejarse, acusar y en su confusión creerse el centro del mundo. No se dan cuenta que su labor es contingente y sus resultados los pondrán en su lugar. Para muestra: salud, seguridad, economía, energía, función pública, ... ¿Quién cubrirá el costo del desatino? Seguro la población y el país con su atraso."

Por SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

avh