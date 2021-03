Revelación y corrección

"Si no es con nosotros, se está en contra; si no es con nuestras razones, no entienden; si las leyes no se ajustan, las cambiamos; si no cooperan, son traidores; si no es nuestra verdad, no existe; si la realidad no se ajusta a nuestra voluntad, cambiemos la realidad; si el mundo no coincide, el mundo está mal; los que no entienden, es porque se afectan sus intereses; lo que se atraviese, se hace a un lado. Este no fue el gobierno que votamos, nunca quisimos el autoritarismo, sino un gobierno democrático, respetuoso e inteligente. Queremos un gobierno ecuánime, maduro y positivo que trabaje más y discuta menos."

Por SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

avh