¿Cuánto cuesta una obra artística, según la SEP?

Gran indignación ha generado entre la comunidad artística mexicana la convocatoria lanzada hace unos días por la Secretaría de Educación Pública (SEP) hacia creadores visuales, para el Rediseño de los Libros de Texto Gratuitos de Educación Primaria, ciclo escolar 2021-2022.

El fondo de la situación es que los artistas visuales no recibirán un pago por las obras, que se pide sean inéditas, sólo se les entregará un reconcomiendo, como se establece en el apartado noveno de las bases para participar, que cito: “Cada participante recibirá únicamente una constancia por sus materiales visuales, con valor curricular, por parte de la Dirección General de Materiales Educativos, así como un ejemplar del libro en el que aparezca su ilustración y su crédito”.

“Increíblemente ofensivo. Quién participe en esta burla de convocatoria —y sus ridículas exigencias—sólo colabora a la extinción del otrora admirado nivel de los LTG (Libros de Textos Gratuitos)”, y, “por dignidad profesional deberíamos ignorar la convocatoria y esperar tiempos mejores. Estos vendrán afortunadamente y volveremos a un trato digno en relación a estas iniciativas”, son algunos de los miles de comentarios expresados entre las comunidades de creadores en el país.

Y es que con esta convocatoria, me decía un grupo de artistas plásticos, se evidencia que la lucha del gremio por sus derechos laborales para revalorizarlos, que su trabajo sea dignificado, reconocido y bien remunerado, está siendo ignorada por las autoridades, pese a que han tenido recientes reuniones con legisladores de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, así como con la Secretaría de Cultura, ante la cual han manifestado los crímenes laborales de los que son víctimas.

Organizaciones como No Vivimos del Aplauso, la Asociación Mexicana de Ilustradores, la Sociedad de Tintas, entre otras, ofrecieron un posicionamiento este fin de semana, destacando que este tipo de convocatorias en lugar de sumar, precarizan más la labor de los artistas.

La consideran parte de las tantas malas prácticas que han padecido, pues se destaca que sólo se dará difusión y publicación de su trabajo. Así, consideran este hecho un abuso a la Ley Federal de Derechos de Autor.

El llamado que hacen es a no participar. Lamentable, sin duda lo que ha provocado la SEP con esta convocatoria a cargo de la Dirección General de Materiales Educativos, de la Subsecretaría de Educación Básica, que no deja de ser una buena idea, pero las buenas ideas deben ir acompañadas de beneficios para todos; los artistas no están exigiendo un monto, sino un pago por su trabajo, que, además, va garantizado en su calidad.

