Clínicas, hospitales y escuelas públicas de medicina deben ser de “primer mundo”

Como tantas veces lo hemos señalado, amable lector, lo reiteramos: Todas las clínicas, hospitales y toda la infraestructura de los servicios públicos médico-sanitarios deben ser de “primer mundo”. Tratándose de nuestros derechos humanos, nuestra salud y de nuestra vida, no deben escatimarse, ni recursos ni esfuerzos; no tiene por qué haber austeridad o recortes en este vital aspecto de la seguridad nacional, sino todo lo contrario. Pero, para que todo sea en verdad de primer mundo, el salario de todos los profesionales de la salud debe ser también del mismo nivel.

Retomado de la serie de publicaciones Clínicas y hospitales públicos de “primer mundo”. - julio de 2020.- [En el infinito mundo de la ciencia, nada puede ser más difícil y complicado, que el estudio del cuerpo humano y la medicina, ese binomio inseparable que, a pesar de los grandes adelantos, parece estar apenas en sus comienzos. De ahí que, cursar la carrera de medicina no debe ser nada más por vocación o gusto inclusive, sino también por devoción y entrega en el campo del ejercicio, en donde nunca se termina de aprender. Esa es la noble labor de un médico consciente de su enorme responsabilidad para con su profesión, su trabajo, que es cuidar de la salud y la vida de sus pacientes.

Ser médico no es cualquier cosa: ¡Es conocer íntegramente el cuerpo humano! Y esa no es una tarea fácil, porque el médico debe saber, primeramente, prevenir y diagnosticar, inequívocamente, las enfermedades de sus pacientes y, en consecuencia, restablecer su salud satisfactoriamente. Desde luego que, como en todo, podrá haber errores mínimos, pero nunca negligencia.]

En las evaluaciones académicas-no calificaciones-de las escuelas de medicina no puede haber “mínimo o suficiente y mucho menos no acreditado”. El estudiante de medicina no debe ser calificado, sino acreditado satisfactoriamente, o, mejor dicho, demostrar a los maestros, y a sí mismo, que ya es apto en tal o cual materia o aspecto médico. De hecho, el estudio de medicina no acaba con los años que se cursan para la carrera, sino que, ésta, apenas empieza con el ejercicio cotidiano. Esa es la realidad de la fascinante, pero difícil y complicada Licenciatura en Medicina, que requiere de estudios y actualización constantes.

De ahí la importancia de la calidad académica en el SUNEO, que se mide por los resultados que se han alcanzado a través de los conocimientos de los egresados, con la productividad de los profesores en la investigación y con el impacto social positivo de las universidades en sus 18 campus. El plan de estudio de la Licenciatura en Medicina en la UNSIS se elaboró a partir de propuestas de expertos en las diferentes áreas. Para la formación integral de los alumnos (futuros médicos), de acuerdo al plan de estudio se basa en una modalidad educativa de tipo presencial y de tiempo completo.

El objetivo, como ya hemos reiterado, es “formar licenciados en medicina que contribuyan a mejorar la salud de la sociedad”, a través del ejercicio de su profesión por medio de las bases técnico-científicas y su proceder “ético reflexivo, crítico y competitivo, bajo un marco de compromiso y adhesión a las estrategias y recomendaciones de la práctica profesional médica”. Sin duda, algo de lo mucho que sigue siendo una asignatura pendiente en los servicios médicos sanitarios, ahora, y desde siempre.

Reconocimientos UNSIS 2016.- El Equipo Enactus fue uno de los siete seleccionados entre 33 proyectos de Competencia Especial Enactus-Walmart Women’s Economic Empowerment (WEE) Proyect Accelerator 2016-2017. 2.- El Equipo ENACTUS-UNSIS obtuvo el tercer lugar de emprendurismo social universitario en la Competencia Nacional Enactus 2016. 3. - UNSIS. – Primer lugar en el Concurso de Material Didáctico organizado en el XXI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Escuelas y Facultades de Nutrición (AMMEFN) Alumnos participantes de la Licenciatura en Nutrición Vianey Díaz López, Angélica Flores García y Rocío Reyes Hernández. 4. -UNSIS – Primer lugar a nivel nacional en el HACKATHON Open Stak, celebrado en Guadalajara, Jal. Alumnos participantes: Benito Alfredo Reyes Hernández y el egresado Luis Ángel Pérez Herrera de la Licenciatura en Informática, que desarrollaron una aplicación para Expediente Clínico Electrónico en la nube. La aplicación fue presentada en octubre de 2016 en Barcelona, España.

De la Vicerrectoría Académica de la UNSIS nos reportan que hasta el momento se han entregado 512 fichas a los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Medicina. El período de entrega finaliza el 21 de junio de 2021.Continuará…

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

