Hoyos negros en plan de impuesto a la riqueza

Área de oportunidad para rescatar a pequeñas y medianas empresas plantean empresarios y expertos en servicios financieros ante la iniciativa de aplicar un impuesto a las grandes fortunas, es decir, a la riqueza, impulsada por el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar con el fin de obtener recursos para el combate a la pandemia.

La propuesta toma como modelo el llamado “Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas”, del gobierno argentino de Alberto Fernández, y prevé imponer “por única” ocasión un gravamen de 2% a quienes poseen un patrimonio de entre $20 millones y $1,000 millones; de 3% a riquezas de entre $1,000 millones y $2,000 millones; y 3.5% a mayores de $2,000 millones.

Adolfo González Olhovich, presidente de la consultora financiera TMSourcing, estudia el tema y encontró varias encrucijadas, sobre todo para empresarios, que deberán decidir “dar empleo, cerrar o pagar los impuestos”. Según sus datos, en el país “cerca de 283 mil mexicanos tienen más de $20 millones, y más de 750 personas tienen más de $1000 millones”, considerando sólo los bienes líquidos.

Pero el número de mexicanos afectados por ese impuesto “podrá aumentar, ya que nuestros patrimonios están conformados por inmuebles (nuestra casa), acciones de compañías privadas (negocio); derechos como juicios, propiedad intelectual e industrial; y otros bienes muebles, como inversiones en valores y ahorros.”

Sólo en el caso de inmuebles, apunta, en ciudades como CDMX, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Querétaro o Mérida, centenas de miles de inmuebles valen más de $20 millones. Y habría que precisar ¿quién valuará?, ¿bajo qué parámetros y metodología?, ¿qué elementos se deberán considerar?, por ejemplo.

Lo que proponen empresarios y consultores es que, tras aclarar los puntos anteriores, la aplicación del impuesto a grandes fortunas incluya un incentivo fiscal en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y que se destinen esos recursos a financiar los programas federales y estatales que otorguen créditos a PYMES o que se inviertan en empresas mexicanas.

Muchas críticas se dirigen al Instituto Federal de Telecomunicaciones por aprobar someter a “consulta pública” los criterios y umbrales de los parámetros para determinar la libertad tarifaria del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones en determinadas zonas geográficas del país. Los competidores afectados han hecho ver que llevar eso a consulta violaría la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, toda vez que parece dirigida a favorecer al agente preponderante y no a garantizar la competencia económica en los mercados de telecomunicaciones en beneficio de los mexicanos.

EN EL VISOR: Niega el senador y delegado político electoral de Morena en Jalisco, José Narro Céspedes, estar vendiendo candidaturas, como acusaron morenistas de la entidad. El legislador me dice que la versión salió de un liderazgo de Lagos de Moreno, quien “ya se retractó”. Lo que me confirma el zacatecano es que “nadie me avisó” de la visita del dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, a la entidad para revisar las candidaturas hace un par de semanas.

