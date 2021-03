Olga llama a la unidad

Elecciones ejemplares busca el gobierno federal el 6 de junio próximo, según hizo ver la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante los gobernadores, ayer, en la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia. Recordó que la Constitución los obliga a mantenerse al margen, y que “en este tiempo de elegir, es momento de unir y no de dividir”.

Relevo

Nos dicen que en cuestión de días el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Cedric Escalante, se separará del cargo, con el propósito de atender una nueva encomienda presidencial, relacionada con un proyecto hidráulico de gran relevancia. Su lugar será ocupado por Jorge Nuño Lara, actual jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda.

Por los ingenieros civiles

Y a propósito de Comunicaciones y Transportes, nos hacen saber que, contrario a lo que se ha comentado, en Palacio Nacional no vieron con malos ojos las declaraciones del secretario Jorge Arganis en torno a los militares y su participación en la construcción de obra pública. Lo que hizo fue enaltecer el quehacer de los ingenieros civiles, gremio al que pertenece.

Los ausentes

Sólo dos mandatarios estatales faltaron a la cita en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador y los gobernadores firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia, para evitar la intromisión de los poderes en las elecciones. El jalisciense Enrique Alfaro, y el sinaloense Quirino Ordaz no llegaron. Pero, nos dicen, eso no significa que no suscriban el pacto.

Libertad a medios

Salomónico será el fallo del TEPJF respecto a la difusión de las mañaneras. El proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado Felipe Fuentes, nos comentan, contempla dar libertad a los medios de comunicación para decidir si transmiten o no la conferencia. Incluye una explicación sobre los riesgos de violar la ley electoral si se hace de manera íntegra.

