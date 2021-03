Morena arrasaría con las gubernaturas

Faltan 75 días, pero si hoy fueran las elecciones del 6 de junio, Morena sería una aplanadora. Arrasaría en 12 de 15 gubernaturas en disputa. Dos series de encuestas publicadas en los últimos días, coinciden en un desastre electoral para la oposición.

La de El Heraldo de México, da ventaja a Morena en todas las entidades menos en Querétaro, donde el PAN con Mauricio Kuri le lleva delantera (38.1% vs. 25.6%), y San Luis Potosí, donde Octavio Pedroza de la alianza PAN-PRI-PRD está arriba del Verde-PT (25.9% vs. 23.1%). En Baja California Sur habría empate técnico entre Víctor Castro de Morena-PT y Francisco Pelayo de la alianza PAN-PRI-PRD (32.1% vs. 31.4%). Otro estado donde Morena no tiene amplio margen es Chihuahua: Juan Carlos Loera apenas gana a Maru Campos del PAN-PRD, (27.7% vs. 24.4%).

Fuera de eso, en Baja California, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Zacatecas, Campeche y Tlaxcala, Morena va arriba, en algunos casos dos o hasta tres a uno.

La de Polls.Mx, coloca arriba a los candidatos de Morena en todas las entidades, menos en Querétaro, donde ganaría el PAN, y San Luis Potosí, donde aventaja la alianza PAN-PRI-PRD. En Chihuahua la contienda está cerrada entre Morena y el PAN-PRD (25% vs. 24%), lo mismo en NL, entre Morena y PRI (35% vs. 31%). Fuera de eso, el partido del presidente arrasaría.

Aún faltan 75 días, pero poco se ha movido. Y, a este paso, poco se moverá.

-Off the record

Se oficializaría esta semana, pero se tambalea. Hace unos días el presidente del PAN, Marko Cortés, le habría entregado la coordinación en el Senado –que sigue vacante- al veracruzano Julen Rementería. Conforme la decisión se socializa, crece el descontento entre senadores.

De entrada, porque es sabido que la empresa de uno de sus hijos, Iker, obtuvo contratos sin licitación con el gobierno de Claudia Sheinbaum en CDMX. Por ejemplo, entre octubre y diciembre de 2019, Erregeve Soluciones Estratégicas, S.C celebró uno por concepto de “Asesorías, Proyectos”. El gobierno de la capital le pagó 998 mil 760 pesos.

Además, uno de los principales impulsores del senador es el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que está en el ojo del huracán por el proceso de desafuero en su contra. Precisamente la misma empresa, Erregeve Soluciones Estratégicas, aparece en la lista de proveedores que prestaron servicios durante 2019 y 2020 al gobierno de Tamaulipas.

Si a eso se suma que otro de sus hijos, Bingen, impugnó el proceso de elección de candidatos del PAN en su estado, porque los resultados no le favorecieron, el nombramiento no termina de convencer a quienes, consideran, necesitan un jefe de bancada sin cola que le puedan pisar. En ese apartado, más de uno recuerda señalamientos por corrupción a Julen Rementería cuando ocupó la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en Veracruz. Y de colofón varios se preguntan si otros, como Gustavo Madero, Xóchitl Gálvez o Damián Zepeda, no tienen mayor mérito por su papel de opositores al presidente López Obrador.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

