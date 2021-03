El México en que matan policías

La nota retrata el horror. Es una estampa de la realidad: ayer, dos emboscadas dejaron un saldo de, al menos, 17 policías muertos en el Edomex. Fuerzas que no pueden cuidar de sí mismas, atacadas y superadas por el crimen. Lo de ayer en el Edomex es –o tendría que ser- un escándalo, pero está lejos de ser novedad.

En México matan a más de un policía cada día, y los gobiernos no se escandalizan. Durante 2020, asesinaron a 524 policías (Causa en Común); 1.42 cada 24 horas.

Cada que asesinan a un elemento de seguridad, su muerte solo se suma a la estadística. Nada cambia. Aparece, en todo caso, el lugar común de la “enérgica condena” y la “investigación a fondo”, pero nada más. Rara vez se investiga, rara vez se castiga. Aquí se matan uniformados como en ningún otro país del mundo.

En 2019, por ejemplo, asesinaron al doble de los agentes que en Venezuela; más de cuatro veces los policías abatidos en Colombia; o más de 13 veces los asesinados en EU.

En México los policías están a merced del crimen. Sus jefes, salvo excepciones, no suelen ver por ellos; los gobiernos ni los capacitan ni los equipan; y los ciudadanos, rara vez los miran. No hay incentivos para ser policía. Están mal pagados, no cuentan con herramientas suficientes, la mayoría no tienen prestaciones elementales…

*

Ayer, dos emboscadas a personal de la Secretaría de Seguridad del Edomex y de la Fiscalía General de Justicia estatal, en Coatepec Harinas y Almoloya de Alquisiras, dejó un saldo de al menos 17 elementos muertos.

Los hechos, que tendrían que provocar un escándalo, tristemente quedarán en una nota más, en otro hecho de violencia. Casi en anécdota. El multi asesinato, retrata la crisis de violencia –que no se ha ido-, y describe a lo que se enfrentan los cuerpos de seguridad.



Bajos salarios, jornadas laborales extenuantes y necesidad de comprar con su dinero insumos de trabajo, como chalecos antibalas, son algunas situaciones que demuestran el abandono de las policías del país por parte de los gobiernos estatales y el federal, según la última encuesta “¿Qué piensa la policía?” realizada por Causa en Común a 4 mil 422 elementos policiacos de 28 entidades.



El 51% de los elementos de seguridad ha tenido que comprar con sus propios recursos botas o calzado, el 25% tiene que pagar las reparaciones de las patrullas que utilizan y el 25% tiene que costear las balas de sus armas de fuego. El 65% no tiene conocimiento sobre cómo realizar audiencias ante un juez; 52% jamás ha recibido cursos de primeros auxilios; el 34% no ha sido capacitado para manejar una patrulla; el 29% no cuenta con capacitación en materia de género y el 19% nunca ha sido instruido sobre uso de la fuerza o detención de personas.



La policía está sola. Los gobiernos, salvo excepciones, los tienen prácticamente abandonados a su suerte. Y la sociedad, hace mucho les dio la espalda. Si queremos que nos cuiden, empecemos por cuidarles. Si queremos policías profesionales, habría que empezar a tratarlas, equiparles y pagarles como tal.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

alg