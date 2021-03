Acomodaticios

"¿Quiénes son los verdaderos traidores? ¿Los que no coinciden o los que no coincidiendo se acomodan? Frente al error o frente a las visiones distintas, se debe mostrar fortaleza y tolerancia. En todo momento, se han de defender y sostener -cuando se tiene la razón y la evidencia- las verdades que dan sentido y promueven el bien común de la sociedad. No hacerlo sería traición. Las autoridades y no sólo la ciudadanía han de mostrar respeto por la disidencia y la verdad evidente. Los que callan o consienten con el error, finalmente se acomodan y por eso también traicionan. Traiciona también el que acomoda instituciones y circunstancias para favorecer su posición. Para ser leal, se han de proteger las bases del sistema que nos da la posibilidad de participar, tener opciones y legitimar el poder para servir".

Por SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

