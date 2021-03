De las Cumbres y otras historias

Entre las primeras acciones de la administración del presidente Joe Biden está convocar a una Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático que se llevará a cabo el 22 de abril, Día de la Tierra, donde el Ejecutivo mexicano también tendrá una participación, según la declaración conjunta del 1º de marzo. El objetivo será persuadir a los países para que refuercen sus compromisos de reducción de Gases de Efecto Invernadero.

La propuesta que ha reiterado Biden es una donde “EU debe de liderar la respuesta a la crisis del cambio climático”, reconociendo que su país no puede abatir solo dicha crisis, por lo cual ha ordenado centrar esto como prioridad en los planes de seguridad nacional y política exterior, sin perder de vista que la Unión Americana es el segundo mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) con 5.28 mil millones de toneladas en 2019 y busca que sean cero emisiones netas de carbón para 2050.

EU lo ve como una perfecta ocasión para construir nuevas oportunidades limpias para la economía, al ser las tecnologías eólicas y fotovoltaicas las de menor precio; conforme a la Oficina de Estadística Laboral, se estima que se crearán 10,400 nuevos puestos directos, 4,300 serán técnicos en servicios de aerogeneradores y 6,100 instaladores de paneles fotovoltaicos.

Asimismo, es cuestión de seguridad, donde la migración forzada por los efectos de cambio climático en diversos países traerá serias consecuencias a EU. Sin acciones contundentes de mitigación, la Unión Americana esperaría 1.5 millones de inmigrantes al año para 2050, de México y Centroamérica. A nivel mundial, el territorio habitable por altas temperaturas pasará de uno a 19 por ciento para 2070; en México, las zonas afectadas serán el sureste y costas del centro. En un estimado, con el aumento de un metro del nivel del mar se desplazarán a 230 millones de personas a nivel mundial.

Para la Cumbre, conforme a acciones y discurso del gobierno federal, es nula la oferta de acciones que podrá mostrar México, quedando fuera del foco abatir 438 millones de toneladas de CO2 que genera y la potencial afectación de personas con menores recursos. No sólo será una cumbre, el 23 de febrero Canadá y EU acordaron revivir la Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual no se había celebrado desde 2016, donde buscarán un mayor acercamiento y compromisos. La presión por cumplir metas de energía limpia ya no solo es interna, se incrementa desde el exterior.

Por JORGE LAVALLE

SOCIO DE ACCURACY LEGAL AND CONSULTING

@JLAVALLEMAURY

