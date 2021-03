El país en manos de Arturo Zaldívar

El futuro de México está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside el Ministro Arturo Zaldívar. Esa instancia de último recurso —a la que acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador para revertir la suspensión provisional a la nueva Ley Eléctrica—, tendrá que resolver algo muy sencillo: si es o no constitucional todo lo que el mandatario desea para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de otras empresas.

Los jueces resolverán lo constitucional, sí; pero lo que AMLO pretenderá hacer es arrinconar a ese Poder para llevarlo al terreno de lo “ético” y lo “moral”. El Presidente aplaudirá a la Suprema y dirá que sus ministros son éticos si le favorecen con su fallo, dejando válida su Ley. Pero dirá lo contrario si dan la razón a las empresas que han promovido los amparos.

No habrá medias tintas: la nueva ley es constitucional o no lo es. AMLO tiene como activo a su capital político acumulado por años sobre el tema energético. Mucha gente piensa como él; y él se ha empeñado en vincular la soberanía nacional y las cualidades de la Nación con esa industria. Erróneamente, por supuesto, pero al ser este sector un ámbito propicio para los monopolios naturales (como en la distribución eléctrica, por la naturaleza del tendido), el ciudadano no tiene mucha base de comparación para tildar sus ideas de insensatas, a pesar de que lo sean.

Hay mucho en juego. La empresa Iberdrola, por ejemplo, española, tiene anclados aquí casi Dls. $ ocho mil millones en inversión acumulada, y a pesar de que AMLO les tacha de monopólicos, lo cierto es que apenas representa 10 por ciento del mercado de autoabasto energético del país. Tristemente esta empresa y otras se vieron engañadas por el Ejecutivo, porque estuvieron sentadas en mesas de consultas y fueron sorprendidas con la iniciativa que ahora es ley y que les ignoró por completo. Empresas como Iberdrola ya no están en modo dócil. De hecho, están listas para llegar a las controversias internacionales en caso de que la Suprema no resuelva a su favor.

De manera que Zaldívar no lo tiene fácil. La decisión de la Corte es ahora fundamental para devolver un solo ingrediente, el más fundamental, para que México continúe siendo respetado en el mundo: la confianza de que no cambiamos las reglas a la mitad del camino. Con confianza, el país prospera. Sin ella, vayámonos preparando para el lodazal.

TEQUILA

Luis Fernando Félix Fernández, de Tequila Cuervo, fue electo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Su meta es “la protección y defensa del tequila, y su industria” e incrementar uno por ciento que hoy representa el tequila del mercado mundial de bebidas espirituosas en el planeta. Su idea es mantener el “crecimiento sostenido en producción y exportaciones”.

