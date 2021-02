¡Inaudito! ¡Se va de 'Hoy'!

"El que paga manda", reza la frase. Por ende no le queda de otra que obedecer a la empresa que le paga ¡y muy bien! Sí, «de arriba» (entiéndase «de sus jefes») vino la orden: "queremos que hagas la telenovela". Así que Raúl Araiza tiene que acatar ¡sin rezongar! el mandato y actuar en el melodrama que producirá José Alberto Castro. Dicha telenovela (en la que me informan lleva uno de los papeles más importantes) lo obliga a ausentarse de 'Hoy'. Ahora tendré que hacer pesquisas para saber quién va a cubrir sus ausencias en en el matutino de Las Estrellas.



CITADAS A LAS PRUEBAS

Me entero que las siguientes actrices: Ana Martín, Azela Robinson, Verónica Jaspeado, Jessica Coch, Gretell Váldez y Malillany Marín han sido convocadas a hacer casting para la telenovela que producirá José Alberto Castro.



CON CHAMPÁN FESTEJARON LA BUENA NUEVA

Ocurrió el lunes en un restaurante de San Ángel. Sí, en ese lugar le fue anunciado a Pamela Cerdeira que será la titular a partir del próximo lunes 15 de 'De Pisa y Corre'. Desde ese día en ella de ese va a recaer el 90 % del noticiario (el 10 % restante recaerá en el conductor de noticias Hiram Hurtado. La halagüeña noticia se celebró con «mimosas» (jugo de naranja con champán).

VUELVE AL PROGRAMA DEL QUE SE LARGÓ

¡Confirmado! La grafóloga María Fernanda Centeno regresa a 'Hoy'. Ella que se largó del matutino de Canal 2 (Televisa) para irse a trabajar a 'Sale el Sol', el matutino de Canal 3 (Imagen Televisión) –en el que su sección no funcionó–, se reincorpora en los próximos días a la revista matutina de Las Estrellas.

OJALÁ A ELLA NO SE LE CEBE

En mi columna pasada le informé que Serrath la exparticipante de 'Enamorándos' y 'Survivor' está por estrenar un programa en a+ (TV Azteca) de nombre 'Me Das Ansías'. ¡Me da ansías que no salga al aire! Tengo miedo de que dicho programa corra con la misma mala suerte que 'Parada Nocturna' emisión que a+ preparaba ¡y no apareció nunca en pantalla! De hecho la conductora Joselyn Juncal renunció a 'Cuéntamelo Ya' (Televisa) para ir a conducir 'Parada Nocturna' (TV Azteca), pero, repito, este no salió al aire. La pobre Joselyn se quedó como el perro de las dos tortas. Ojalá a Serrath su programa 'Me Das Ansías' no se le cebe.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Tras superar sus problemas de salud, la psicóloga Dora Díaz ha vuelto a reincorporarse al programa 'Buenos Días' (Radio Centro | El Fonógrafo | 690 AM).



SERÉ BREVE

Por petición de «alguien» Marisol González NO fue invitada a la comida de ayer.

SERÉ BREVE BIS

Hoy la pasiva y vacunada irá a contar su verdad (que en realidad van a ser mentiras) a 'Hoy'.

Si conoces a personas mayores de 60 años que no tengan acceso a Internet ayúdalas a registrarse en la página mivacuna.salud.gob.mx para que las vacunen contra la COVID-19.

