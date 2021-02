Resurge con fuerza el 8M

La violencia no da tregua y se ensaña con ellas. El poder complaciente, parece burlarse de la lucha. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), en 2020 ¡sólo se registraron dos feminicidios menos que en 2019! 940 feminicidios en 2020, 942 feminicidios en 2019. Brutal.

No sorprende que estén más fuertes y a la expectativa que nunca. También están echadas para adelante. Las mujeres que sacudieron y detuvieron al país con las movilizaciones del 8 de marzo y el paro del día 9, están listas para dar una dura lección este 2021. El movimiento que la pandemia pareció ahogar, está más vivo que nunca, teniendo como combustible las últimas agresiones y el desdén presidencial a su causa.

El desconocimiento de Andrés Manuel López Obrador al concepto de “romper el pacto”, pesó tanto como la obcecación en mantener a Félix Salgado Macedonio en la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, pese a las denuncias de violación en su contra. Convirtió la digna rabia de las mujeres por la violencia machista, en una burla más de la mañanera.

Para el próximo lunes 8 de marzo se esperan grandes movilizaciones en la Ciudad de México, además de otras partes del país. Las organizaciones feministas que las convocan están siendo reservadas para evitar el sabotaje por parte de grupos políticos y del poder. Ya el miércoles, un grupo afín a Félix Salgado Macedonio agredió a la activista Yolitzin Jaimes, de la Colectiva Nacional

Feminista, que protestaba en Iguala durante la visita de López Obrador para celebrar los 200 años del Plan de Iguala. Lo malo es que otra mujer fue su agresora, presuntamente azuzada por una sobrina de Salgado Macedonio. Temerosa de su futuro, me dijo en entrevista que solicitará asilo político en los Estados Unidos, toda vez que desde hace un mes había recibido amenazas vía

WhatsApp. La agresión, considera, es una amenaza cumplida.

Lo mismo ocurrió con la abogada Patricia Olamendi, defensora de una de las víctimas de violación de Félix Salgado Macedonio. Ahora es víctima de una campaña de desprestigio, donde por medio de notas publicadas en sitios de internet ligados a la Presidencia, se difunden mentiras sobre su persona. Pretendiendo ligarla a la ultraderecha, con tal de hacer ver que su trabajo de defensa tiene tintes políticos. Nada más alejado de la realidad.

Por cierto, Patricia Olamendi forma parte de las organizaciones que están convocando a las movilizaciones del 8 de marzo. Me dice que más que secrecía, están preparando muy bien las acciones a tomar. “El único impedimento por el que no podría surgir con fuerza el 8M es el COVID” me dice. Hay muchas mujeres que quizá no podrán salir a la calle, pero seguro estarán atenta a la

distancia. Las que salgan al exterior, pese a los riesgos, las representarán firmemente.

¿De qué tamaño será el movimiento? Es difícil calcularlo ahora. Pero la fuerza se hará notar, aunque a presidente le parezca una simulación o una frase importada, la lucha esta aquí, porque aquí persiste el problema, aunque no lo quieran ver.

Por CARLOS ZUÑIGA PÉREZ

@CARLOSZUP

jram