Nueva Licenciatura en Medicina, única en México, se imparte en Oaxaca

Desde luego que la nueva oferta educativa del SUNEO de la Licenciatura en Medicina, no surgió de una ocurrencia política, ni de incorporar una carrera más sin justificación, sino de la necesidad de contar con una verdadera escuela de medicina para formar a médicos eficientemente capacitados y comprometidos con su deber profesional. Y eso, por ahora, considerando su reconocida trayectoria académica de resultados de alto rendimiento académico y reconocidos, tanto nacional como internacionalmente, solo es posible lograrlo en el SUNEO. Ojalá existan otras escuelas de medicina públicas que ofrezcan eso, y más. Hacen mucha falta.

Todos los programas que se imparten en el SUNEO comparten el mismo modelo de universidad, -no las mismas carreras-la misma filosofía de trabajo y la exigencia en la formación académica. Actualmente todos los programas de licenciatura cuentan con la acreditación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, (CIEES) y los tres programas de maestría impartidos, están en el Programa Nacional de Programas de Calidad (PNPC) del CONACYT. Los resultados obtenidos al aplicar los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura (EGEL) del CENEVAL posicionan al SUNEO en los primeros lugares a nivel nacional.

Actualmente, el sistema cuenta con más de mil 100 profesores-investigadores de tiempo completo para atender a más de 11 mil alumnos, también de tiempo completo, -dos turnos-puesto que aquí “no se matan clases”. Desde luego que, para el desempeño de las actividades académicas de las 88 licenciaturas, 31 maestrías y diez doctorados, se cuenta con 30 institutos de investigación, 183 laboratorios, 29 talleres y otros recursos más. Y esto costó, en 2019, 841 millones de pesos, pero se devolvieron en impuestos 235, lo que significa que el costo real fue de 606 millones de pesos. Al respecto, cabe señalar, que, de todas las instituciones públicas del nivel superior en la entidad, el SUNEO es el único que cada año rinde cuentas claras al gobierno del estado.

Y esto, amable lector, es posible porque se actúa con eficiencia, honestidad y transparencia, no con austeridad, que, tanto en los cuidados de la salud, como en la educación, no funciona, por el contrario. El SUNEO no tiene deudas ni compromisos políticos para satisfacer banalidades, solo eficiencia y responsabilidad compartida. Cada universidad tiene un auditor interno y están sujetos a control por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por la Contraloría General del Estado.

En la UNSIS también se imparten, además de las correspondientes al área de salud, las licenciaturas en Ciencias Empresariales, Administración Pública, Informática y Administración Municipal. Para la creación del plan de estudio de la Licenciatura en Medicina de la UNSIS se realizó un estudio de pertinencia en el que se analizaron diversos indicadores, como densidad de recursos humanos en salud a nivel nacional y estatal, principales causas de morbilidad y de inconformidad de los usuarios en los servicios. Así mismo, se tomó en cuenta que gran parte de la población mexicana todavía carece de afiliación a servicios públicos de salud. Esto refleja solo una parte del problema, porque, aun afiliados, no tienen fácil acceso a los servicios debido a la dificultad para trasladarse desde su lugar de origen hasta en centro de atención, lo que repercute en la economía familiar.

Para el estado de Oaxaca la densidad de médicos generales y especialistas es menor a la media nacional con 15 médicos por cada diez mil habitantes, de los cuales, la mayoría se concentra en la Ciudad de Oaxaca y en las zonas urbanas; en las rurales es muy baja. En 2015 el INEGI reportaba 19 médicos generales y especialistas por cada diez mil habitantes, siendo la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, los estados con mayor concentración. Entre ellos ocupaban el 44. 1 por ciento de los médicos disponibles.

Reconocimientos a la UNSIS 2012. – Santiago Landeta Velázquez de la Maestría en Salud Pública obtuvo primer lugar en el Premio Estatal de Investigación en la modalidad de Salud Pública. 2° lugar a nivel nacional en la Licenciatura en Enfermería EGEL-CENEVAL. Primer lugar en 2013 por la tesis “Un sofware para interfaces hápticas de bajo costo para la evaluación y rehabilitación motriz” (Estudio del comportamiento del tacto y las sensaciones muy útil en medicina) de Luis Ángel González Rojas, de la Licenciatura en Informática otorgado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnología de la Información (ANIEI) en el marco del XXVI Congreso Nacional y XII Congreso Internacional de Informática y Computación. Continuará…

