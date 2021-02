Caos Gasolinero

De acuerdo con un informe interno en 2019 de Pemex, de Octavio Romero, refirió que el huachicoleo le ha repercutido en pérdidas que rondan el medio billón de pesos anuales, a lo que se suma un mercado negro de gasolina y diésel por importaciones ilegales.

Y es que ante la mirada de los encargados de aduanas, litros incontables de combustibles entran por puertos como Manzanillo, en un contrabando que involucra a empresas y al crimen organizado.

Añada la mala calidad de esos combustibles que repercute a los dueños de vehículos en lugares como la CDMX, Monterrey y Guadalajara, al afectar los motores.

Lo anterior, debido a la incapacidad de las autoridades para hacer valer el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016, que establece las especificaciones que deben cumplir los combustibles referidos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, incluyendo su importación, lo que pega a los dueños de gasolineras.

La evaluación de la calidad de gasolinas compete a laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación, de Jesús Cabrera, y aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, de Leopoldo Vicente Melchi, sin embargo de los 142 existentes 73 por ciento corresponde a Pemex Transformación Industrial (TRI) o Pemex Logística, quienes realizan los estudios sin cobrar, en lo que parece a todas luces un evidente conflicto de interés. Y bueno, la Sener, de Rocío Nahle, en conjunto con Profeco realizan una cruzada para poner en las gasolineras que no reportan ante el SAT, de Raquel Buenrostro, ya que del 15 al 21 de enero recibió 859 denuncias por la venta irregular de combustible de las cuales se hicieron 204 verificaciones a gasolineras y ocho no se dejaron revisar, por lo que se echará mano de la Guardia Nacional.

LA RUTA DEL DINERO

Blim tv sigue mejorando sus contenidos y alcanzó un acuerdo con DirecTV Go para que la OTT mexicana se sume al catálogo premium en el país con 35 canales en vivo y más de 32 mil horas de contenido on demand, incluyendo señales de televisión abierta y de paga de Televisa Networks, con telenovelas, series, películas, deportes, programas y documentales de habla hispana. DirecTV Go es la primera plataforma panregional que combina televisión en vivo y contenido a la carta... Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons dará a conocer hoy al consorcio que se encargará de construir el Tramo 5 Norte del Tren Maya, que irá del aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen. Entre los tiradores están ICA, de Guadalupe Phillips; la española Caltia Concesiones, de José Luis Saravia Centeno; Grupo México, de Germán Larrea; Sacyr, de Manuel Manrique Cecilia; Caabsa, de Luis Amodio Herrera y Aldesa, de Alejandro Fernández. Algunos ya ganaron las construcciones del Tramo 4 que va de Izamal a Cancún, y el Tramo 5 Sur que va de Playa del Carmen a Tulum, por lo que estarían imposibilitados de entregar las obras en tiempo y forma.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

avh