Nuevos monederos electrónicos

En la modernización de los medios de pago de los últimos años destacan los monederos electrónicos de las empresas de vales.

Actualmente existen 25 monederos de despensa autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT ), con una deducción fiscal para las empresas que oscila entre 47 y 53 por ciento.

Se trata de un mercado que ha dado mayor valor agregado a esos medios de pago, y como le decía, los vales se ven como un incentivo relevante para los trabajadores y sus familias.

En el caso de Edenred ofrece promociones con aliados comerciales y pago de servicios; Sí Vale tiene esquemas de adelanto de nómina, beneficios de salud y telemedicina; y Sodexo ya opera una tienda en línea y el pago de servicios, además de planes de reconocimientos e incentivos para los colaboradores, por lo que han dado mayor valor agregado a esos medios de pago.

En ese tenor, de los más de nueve millones de beneficiarios del monedero de despensa que originalmente compraban sólo en tiendas de autoservicio ahora han migrado a plataformas de comercio electrónico como Rappi, Mercado Pago, Uber, Amazon, Mercado Libre y Cornershop, entre otras.

Otro mercado que se ha mantenido en la pandemia son los vales de combustible que son regulados por la autoridad con una deducibilidad de 100 por ciento de ese gasto.

Los vales de gasolina mueven al año más de 70 mil millones de pesos, donde destaca la francesa Edenred, con una participación de 40 por ciento; Efectivale, con 24 por ciento; Sí Vale, con 22 por ciento y Sodexo, con 13 por ciento, con alternativas dirigidas al control de flotas vehiculares con volumetría y telemetría para administrar el consumo y registro de la ruta del vehículo.

Las valeras aspiran a un universo de cerca de 4.2 millones de Pymes, un nicho de gran potencial en el nuevo entorno digital por el apoyo a la gestión de los recursos financieros, y que se espera tendrá un empuje adicional con la entrada de la Ley Fintech, ya que podría dar lugar a que en una misma plataforma de créditos, remesas, seguros y portales de e-commerce, lo que anticipa larga vida a las empresas de vales.

LA RUTA DEL DINERO

En la definición de las candidaturas que presentarán en común los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional para contender por los distritos y alcaldías de la CDMX sobresale el nombre de Edgar Cerda. El ciudadano ha mantenido un importante posicionamiento para la alcaldía de Cuauhtémoc logrando una intención de voto inusual para un independiente, casi empatado por el PAN, y por encima del PRD y el PRI. Cerda es un joven empresario que representa a la sociedad civil de la demarcación, especialmente la que no concuerda con Morena. Bajo la lógica de no ser un político tradicional no es extraño que los tres partidos lo observen como un candidato competitivo para representar a esa alianza en la mencionada alcaldía.

