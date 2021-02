Doña Olga y Salgado Macedonio

Por fin una voz dentro del gobierno. Alguien que se atreve a confrontar –así de manera cuidadosa- la posición del Presidente López Obrador en favor de Félix Salgado Macedonio.

Lo hizo ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la presentación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024.

No había necesidad de hacer explícito el nombre de Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero. El momento, el contexto, era más que suficiente para buenos entendedores.

Y doña Olga lo subrayó como su posición, como su posicionamiento al respecto, por si alguien lo dudaba:

“Es responsabilidad y prerrogativa de cada partido político demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas sobre prevención de la violencia de género en el ámbito electoral”, dijo la ex ministra de la Suprema Corte.

Como bien establecen los lineamientos, añadió Sánchez Cordero, cualquier candidato con sentencia firme por algunos de estos delitos, no podría firmar su 3 de 3, y por lo tanto, su candidatura no sería la predilecta de su partido.

Pero no quedó ahí. Bajo el aplauso de las asistentes y de gritos “¡Ningún violador como gobernador!”, la titular de la Segob agregó:

“La no violencia genera igualdad, y por ello aplaudo la conciencia política que surge en nuestra sociedad sobre la importancia de no tolerar la violencia de género en ningún ámbito de la vida nacional”.

En este sentido, añadió, “invito a quienes compete prevenir y atender la violencia de género, dentro de sus competencias, a probar que la transformación hacia un México igualitario, está en camino de consolidación”.

La ministra-secretaria hizo ver que hace 20 años no podía imaginar siquiera que se cuestionara la idoneidad de un candidato a un escaño político por alguna conducta que pudiera sugerir violencia hacia las mujeres. Hoy, indicó, esa exigencia está presente.

Contrastantes palabras frente a las del Presidente de la República, André Manuel López Obrador, quien todavía ayer soltaba en su Mañanera un “ya chole” con la campaña en contra de Félix Salgado.

***

LUPITA JONES PINTA PARA EL SÍ. Dice que aún no ha tomado la decisión de aceptar la candidatura al gobierno de Baja California que le ofreció la alianza PAN, PRI y PRD, pero por el tono del mensaje que ayer lanzó en sus redes la ex Miss Universo, bien parece que aceptará.

"No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido un cargo público, y eso también es bueno, porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando", expuso Lupita Jones.

***

GEMAS: Tendencia en las redes sociales: “#YaChole, pero de machos en el poder”.



POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA



lctl