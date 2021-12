"La fuente dulce"

En 1960 el realizador italiano Federico Fellini daba a conocer su obra maestra titulada La Dolce Vita donde una de sus más emblemáticas secuencias ocurre en La Fontana di Trevi.

Esta fuente de estilo barroco es la más famosa y visitada del mundo, así como una de las más monumentales por sus dimensiones de 26 metros de altura por 20 de ancho cubriendo la fachada completa de un palacio, y que la convierten en una verdadera paradoja por su ubicación en una pequeñísima plaza a la que se accede por estrechos callejones.

Tiene forma de antiguo teatro romano, siendo el agua la protagonista y rodeada de colosales esculturas de mármol, como la de Neptuno, dios del océano de la mitología romana, al centro.

Originalmente, donde esta hoy la fuente, se marcaba el final de un acueducto de la época de Augusto -alrededor del 19 a.C.- el acueducto Virgo, el más corto de la zona y que comprendía 21 kilómetros, 19 de los cuales iban bajo tierra. Lo increíble es que hasta el día de hoy sigue funcionando.

Durante el Renacimiento, fueron los Papas los que tuvieron la idea de adornar los finales de los acueductos con una fuente. En el caso de la de Trevi, se construyó una simple pila de agua y no fue hasta el siglo XVIII que se mandó hacer una gran estructura como la que hoy conocemos.

Pasaron 30 años para que terminara la construcción del fuente tal y como la conocemos hoy en día. El primer encargado del proyecto fue el arquitecto Nicola Salvi, quien para edificarla sufrió una presión tan insoportable que hasta enfermó. De hecho murió antes de ver su obra concluida.

El cine y la moda han contribuido de manera importante a engrandecer la admiración por este espectacular monumento en Roma, pues ha servido como escenario de momentos muy representativos del séptimo arte.

El más conocido, como decíamos, es la escena en la que la actriz Anita Ekberg se zambulle en las aguas de la fuente e invita a Marcello Mastroianni a hacer lo propio en La Dolce Vita. No ha faltado el romántico que quiera replicar la escena, por lo que la ley italiana ha tenido que intervenir con mano dura e imponer una multa de 500 euros a quien desafíe a la justicia.

En la cinta argentina “Elsa y Fred” se hizo un homenaje a esta clásica escena, con total apego a la legislación y sin tener que pagar la módica suma de la multa.

Otras películas como Roman Holiday (1953) o Three Coins in the Fountain (1954) también tuvieron como atmósfera a la famosa Fuente de Trevi.

Cuenta la leyenda que hay que lanzar una moneda dando la espalda a la fuente con la intención de volver a Roma o encontrar el amor verdadero.

Todos esos deseos terminan siendo, al año, más de un millón de euros que se donan a la caridad y esa es la única gran verdad sobre la Fuente de Trevi.

