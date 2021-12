Del dicho, al hecho…

Más allá del discurso público con el que el gobierno niega riesgos por Ómicron, nueva cepa del COVID-19, lo cierto es que la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, sí se preocupa. De ahí que la dependencia llamara a la población a evitar viajes no esenciales al extranjero, además de mantener las medidas sanitarias. No quieren tropezar con la misma piedra.

Pierden su registro

Es prácticamente un hecho que el Tribunal Electoral, presidido por Reyes Rodríguez, ratificará la pérdida del registro de Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Social. Tras no alcanzar el 3% de la votación requerida, el órgano determinó que las impugnaciones no tienen sustento, por lo que, en cuestión de días, fallarán contra esos partidos.

Escaño, en disputa

Primera prueba electoral tendrá este domingo el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Y es que hay votaciones para elegir a un senador, pues el actual mandatario dejó vacante el escaño y no tiene suplente. Morena busca que su candidata Rosa Elena Jiménez resulte triunfadora. De lo contrario, se quedará con un legislador menos en el Senado de la República.

Revierten sanción

Revés judicial recibió la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien buscó inhabilitar 10 años a la ex directora adjunta Julia Tagüeña. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló definitivamente la sanción, y ordenó restituir todos los derechos a la científica. Para mala suerte de doña María Elena, hoy marchan los alumnos del CIDE.

Perdió Corral

Con la orden de un juez civil para regresar ocho ranchos al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, se desmoronó la “operación justicia” de Javier Corral, con la que buscó enjuiciar al priista. Pierde Corral, pero no gana Duarte, pues la gobernadora Maru Campos advirtió que no regresará los inmuebles, porque eso requiere una sentencia penal, no civil.

