Depresión, un problema latente en personas mayores

La depresión es una enfermedad que afecta a 15 de cada 100 mexicanos, siendo los adultos mayores uno de los grupos con mayor frecuencia. En la Ciudad de México se ha reportado que 53 de 100 personas mayores entrevistadas tienen al menos uno de los nueve síntomas que se presentan en la depresión: Estado de ánimo deprimido, disminución de placer, cambio drástico de peso, problemas de sueño, agitación / retardo psicomotor, fatiga, culpa excesiva o inapropiada, y pensamiento o ideación suicida.

De estas 53 personas mayores, soló 22 presentan depresión, sin embargo, se considera que esta cifra es aún mucho mayor debido a los casos que no son diagnosticados en el Primer Nivel de atención en salud.

De acuerdo con resultados preliminares de un estudio con personas mayores derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México respecto con la segunda ola de la pandemia, arrojó que las personas mayores que informaron haber tenido COVID-19 presentaron mayor proporción de depresión que los que no lo padecieron.

Diferentes estudios han demostrado que la depresión es subdiagnosticada en este grupo de la población, especialmente en el Primer Nivel de atención médica.

Te puede interesar: Las mujeres que encabezarán el proyecto de AMLO en 2022

Diversos factores se han asociado a la falta de diagnóstico, como son: manifestaciones atípicas de la enfermedad, confusión con síntomas de enfermedades crónicas, el género y la pertenencia a grupos étnicos, factores culturales que evitan que se perciba como necesidad de atención médica tanto en pacientes, como en familiares, así como deficiencias en el diagnóstico y tratamiento por parte de los prestadores de servicios médicos.

Las demandas y necesidades de salud de los adultos mayores relacionados con la depresión adquieren mayor interés debido a la presencia conjunta de trastornos depresivos y otros problemas de salud, como las enfermedades del corazón, diabetes mellitus, hipertensión arterial, desnutrición, deterioro cognitivo, enfermedad de Parkinson, síndrome de intestino irritable, trastorno de ansiedad y complicaciones en el tratamiento de cáncer, entre otros.

La depresión en cualquiera de las etapas de la vida, y en particular en las personas mayores, es un problema importante de salud pública en México y en el mundo. Su solución no es un misterio médico, pero requiere de la labor multidisciplinaria y colaborativa de equipos de salud, capaces de integrar la participación de la comunidad y, en particular, de las personas afectadas por depresión.

POR SERGIO SÁNCHEZ GARCÍA

JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y EN SERVICIOS DE SALUD

CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI

SIGUE LEYENDO

Depresión, un problema latente en personas mayores

El INE no es el enemigo de la democracia, es la 4T

CAR