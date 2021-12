Cuitláhuac García; tiempos equivocados de discordia

La trayectoria que ha tenido como gobernador del complicado estado de Veracruz Cuitláhuac García, ha sido, por decir lo menos, peligrosamente errática.

El diferendo creado por el mandatario veracruzano con el senador Ricardo Monreal por la ilegal aprehensión del secretario técnico de la JUCOPO en el senado, José Manuel del Río Virgen por su presunta participación “intelectual” en el asesinato del que fuera candidato a la alcaldía de Cazones, René Tovar, ha corrido por parte del legislador zacatecano el curso natural que institucionalmente debe seguirse: acudir a la instancia mediadora del titular de Gobernación, el diligente Adán Augusto López, sin duda uno de los operadores políticos más eficientes y conciliadores que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que tome nota del evento en contra de Del Río Virgen, ya calificado por propios y extraños como un acto de venganza política, provoca para México, en tiempos en los que el primer mandatario convoca a la unidad nacional, un clima de tensión innecesario.

Cuitláhuac García no ha sido, para nada, uno de los mejores gobernadores que ha tenido, últimamente, el estado de Veracruz, como lo afirmó temerariamente el en su conferencia mañanera del martes el propio AMLO.

Con una personalidad calificada de inestable, el mandatario veracruzano protagonizó un pleito con el fiscal del estado donde llegó a decir:

“Tras la masacre en Minatitlán, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que los hechos se van a resolver con o sin ayuda del Fiscal General, Jorge Winckler Ortíz.

“En el caso de Minatitlán el Fiscal debe solicitar la orden de aprehensión, es responsabilidad de él, nosotros tenemos información delicada sobre ese hecho y tiene que ser la fuente oficial quien debe determinar los responsables, pero de que se va a resolver, se va a resolver a pesar del Fiscal”.

Cuitláhuac ha tenido un comportamiento sentimental demasiado inseguro y controvertido. Se ha escrito al respecto en varios medios de comunicación:

“Me gusta hacer deporte, me gusta la salsa, me gusta toda la música; mi hermano toca en la Orquesta Sinfónica de Xalapa y eso hizo que nos despertara el gusto por la música clásica y toda la consagrada. También me gusta el ajedrez y lo practico a un buen nivel”.

Y además se ha dicho que:

Su presunta relación con Monserrat Ortía Rodríguez no pasó de ser una aparición en Facebook donde la presunta pareja de Cuitláhuac dijo que “estaba enamorada del hombre más poderoso de Veracruz”.

Pero el post desapareció casi de inmediato.

Y surgieron versiones en contrario.

**Quien fuera suplente y (presuntamente) pareja sentimental de Cuitláhuac García se debate entre la vida y la muerte.

**El ahora #Gobernador de #Veracruz vivió varios bellos momentos a lado de quién ahora convalece en la miseria.

Por: Redacción Reporte 24 Veracruz

En los años de excesos y libertinaje del Gobernador Veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, hubo páginas ahora impronunciables para él y su familia, su orientación "sentimental" era conocida por propios y extraños en las Ateneas Xalapeñas.

"Cuit" siempre fue muy "alegre" -caso contrario a la rigidez de su padre, el Profesor Atanasio García Durán-, sus frecuentes avistamientos en discotecas exclusivas para hombres acompañados por hombres, las visitas a recámaras de amigos "varones" que se encontraban pensionados en la capital del Estado y un sinfín de acontecimientos de ese tipo de dirección, le valieron para ser excomulgado de todo lo que tuviera relación con su ultra conservador padre.

Inestable, con acusados síntomas de bipolaridad, Cuitláhuac García ha metido en un delicado asunto de gobernanza al presidente AMLO debido a que se le atribuye la autoría intelectual de Del Río Virgen.

Una venganza política que investigará el grupo plural de senadores encabezados por Dante Delgado y en el que estarán también los legisladores Eduardo Ramírez de Morena, Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN; Beatriz Paredes, senadora del PRI; Raúl Bolaños Cacho, senador del PVEM; y los coordinadores, Sasil de León, del PES y Miguel Ángel Mancera del PRD.

¡Por lo que se ve, el Cuit seguirá siendo temperamental y ave de tempestades personales y políticas!

LA CORTE FALLA A FAVOR DE QUE SE CUMPLA LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Las ministras de la Corte Yazmín Esquivel determinaron, en primera lectura, que el INE debe seguir desarrollando los trabajos para la Revocación de Mandato en abril del 2022 ajustándose al presupuesto que les ha asignado la cámara de diputados.

Faltará esperar a que el pleno de la Corte se pronuncie sobre el hecho y entonces ya se podrá hablar de los recursos, presentes o futuros, con los que el INE realizará el ejercicio, que está mandatado para ser similar a una elección presidencial (número de casillas, capacitación de personal, utilización de recursos materiales, etc.).

Por lo pronto el encono del gobierno de la 4T en contra de la autoridad electoral sigue creciendo.

Están en capilla de los pesados inquisidores del actual gobierno federal los integrantes del consejo que votaron por posponer algunos de los trabajos del proceso.

Lorenzo Córdova (quien dejará la presidencia del INE en el año 2023 abriendo la opción de que el actual régimen coloque a tres nuevos integrantes del Consejo que les sean afines, pero sobre todo más que leales obsecuentes.

El presidente ha dejada trascender intenciones de manipulación de los siguientes procesos electorales la conjeturar con el hecho de que se pueden realizar ejercicios electorales sin tanto aparato como el actual.

Ha dicho que se puede realizar una consulta, o elección, con muchas menos casillas que las que actualmente indican las leyes competentes.

¿Qué pretende el presidente López Obrador al advertir que se pueden cambiar reglas claves del juego electoral?

Reglas que garanticen el pleno respeto al voto.

¿Una elección presidencial con apenas 10 mil casillas tendría una segunda intención de control para hacer ganar a la favorita o favorito del presidente?

En el País la periodista Elena Reine escribió una columna en la que hace duros cuestionamientos a la actitud del gobierno de AMLO contra el INE.

“La enésima batalla entre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el máximo órgano electoral ha concluido con una victoria, al menos temporal, para el Ejecutivo. El Instituto Nacional Electoral (INE) había acordado en su Consejo aplazar la organización de la consulta de revocación de mandato del presidente, que supone una medida histórica para preguntarle a la población si desea o no que el mandatario finalice su cargo en 2024 o lo abandone inmediatamente, y una de las promesas de campaña del líder de Morena. La justificación: la Cámara de Diputados, liderada por el partido oficialista, no les había proporcionado el presupuesto suficiente para el enorme despliegue de casillas que implica. Pero la Suprema Corte ha ordenado este miércoles por la noche, en una decisión exprés e inédita, que la medida siga su curso. Al menos hasta que en enero, a la vuelta de vacaciones, sea debatida por los 11 magistrados del órgano.

El INE decidió el pasado 17 de diciembre aplazar la convocatoria de la consulta prevista para el 10 de abril alegando falta de recursos después del recorte de más de 2.300 millones de pesos asestado por el Congreso al último presupuesto del organismo. El referéndum, previsto para el 10 de abril, es la gran baza del presidente de cara a la recta final del mandato y el bloqueo elevó la tensión contra el INE, una de las dianas favoritas de López Obrador en su cruzada contra las instituciones que considera parte de una especie de antiguo régimen.”

Hasta ahora la desigual batalla entre el INE y el gobierno federal tiene varias lecturas que prefiguran el advenimiento de varias maniobras “legales” para garantizar la continuidad del actual régimen.

La moneda sigue en el aire.

MISCELÁNEAS

1.- El actor y empresario Roberto Palazuelos trabaja para dar la batalla en las elecciones del 2022, donde espera convertirse en el próximo gobernador de Quintana Roo.

Y ahora, la senadora Marybel Villegas, podría unirse a su candidatura tras perder la encuesta de Morena, llevando a las huestes morenistas a respaldar la campaña y la alianza del PAN-PRD-PRI del Diamante Negro.

2.- Deseamos a todos nuestros lectores una Feliz Navidad.

