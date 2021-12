Tres fantasmas del sistema de salud en México

La Navidad es siempre un espacio para la reflexión, la nostalgia y para elegir los pasos a seguir. La novela de Charles Dickens, Un cuento de Navidad–conocida como Los fantasmas de Scrooge– trata sobre un anciano empresario que tiene una mala actitud hacia sus colaboradores, la familia y la sociedad. En Nochebuena tiene la oportunidad de cambiar su vida, gracias a que lo visitan tres fantasmas, el de la Navidad pasada, presente y futura. Así, nos damos cuenta de que el pasado influye en el presente e influirá en el futuro.

El fantasma de la Navidad pasada: En abril de 1918 llegó la gripe española a México, hubo dos olas, la segunda mucho más mortífera que la primera. Para la navidad de 1918, el número de contagios y muertes empezó a disminuir considerablemente, dejando un saldo de entre 300 a 500 mil fallecidos, afectando a la población más pobre. En un inicio las autoridades no le dieron la importancia debida, El Dr. José Ma. Rodríguez, jefe del Departamento de Salubridad Pública, señaló que “los casos detectados no eran graves y que la altura de la capital acabaría con el microbio responsable de esta enfermedad”. Ante el incremento de casos y fallecidos se cerraron centros de reunión (fondas, cantinas, pulquerías, teatros, iglesias, etc.), se regaban las calles con creolina, se prohibieron los besos y la venta de alimentos en la calle; a los enfermos que salieran de su casa o escupieran en la calle se les multaba con 500 pesos. El hospital general fue el centro de referencia. Los muertos se enterraban de inmediato y la prensa lamentaba la “inacción” del gobierno y la falta de transparencia en la cifra de enfermos y muertos.

El fantasma de la Navidad presente: el 27 de febrero de 2020 se reporta el primer caso de COVID-19 en México. Ha habido tres olas, –con otra inminente en puerta– siendo la segunda en la que más contagios y muertes han ocurrido. Para esta Navidad de 2021, los contagios y muertes han disminuido, con un saldo de entre 300 a 450 mil decesos. Se implementó la “estrategia” para la prevención, atención y mitigación de la pandemia con medidas de sana distancia, movilidad social, vacunación, etc. Se reconvirtieron hospitales para que “ningún mexicano se quedara sin una cama de hospital o ventilador” (El IMSS tuvo un papel predominante). Seis modelos de Atención Primaria a la Salud han tratado de “operar” durante lo que va de la pandemia.

El fantasma de la Navidad futura: AMLO aspira a “ampliar todo el sistema de salud pública a imagen y semejanza del programa IMSS-Bienestar”. En la Navidad futura se debe lograr este “sueño”, por lo que es necesario contar con un modelo de salud ampliado y actualizado del programa IMSS-B.

Al igual que en el cuento del Sr. Scrooge nunca es tarde para modificar nuestra actitud hacia los demás. Si anteponemos el interés personal por el colectivo, tendremos el mañana que deseamos.

Mantengamos viva la llama de la esperanza.

POR JUAN MANUEL LIRA

MÉDICO Y ANALISTA EN TEMAS DE SALUD

@DOCLIRA1

CAR