¿Qué hacer con 4,000 millones de pesos?

En México se vive una crisis económica, no hay medicinas en los servicios públicos de salud, las escuelas carecen de mantenimiento, cuatro millones de mexicanos cayeron en situación de pobreza, a dos millones no les alcanza ni para comer y las familias enfrentan la mayor inflación en 20 años. Ante esta adversidad, el grupo en el poder se empeña en dilapidar casi 4,000 millones de pesos en un espectáculo de supuesta consulta de revocación de mandato.

Es una puesta en escena, porque los que buscan que se haga la consulta de revocación son los mismos que quieren permanecer en el poder por más tiempo. Los que quieren la consulta son los mismos que le recortaron el presupuesto al INE para que este no pueda realizarla. Los que quieren la consulta también son los mismos que engañan al ciudadano al recolectar firmas para una supuesta “ratificación” de mandato.

El INE a través de su Consejo General se pronunció por posponer la consulta hasta que tengan el presupuesto para hacerlo. Ahora desde el gobierno federal –y desde los gobiernos estatales morenistas– se agrede al Instituto por no querer hacer la consulta. Lo que le importa al grupo en el poder es mantenerse en campaña permanente y de paso atacar al INE, una institución que estorba en la consolidación del modelo autoritario.

Forzar la realización de la consulta es dilapidar recursos que tendrían mejores alternativas en su uso. Para dimensionar lo que representan 4,000 millones de pesos, veamos algunos ejemplos con el presupuesto 2022.

Equivale a 1.2 veces lo que se gasta en producir y distribuir los libros de texto gratuitos o 16 veces el gasto de la SEP en mantenimiento de las escuelas.

La consulta cuesta siete veces lo destinado a la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes; resaltando que la diabetes es la tercera causa de muerte de los mexicanos y por la que fallecieron 151,000 en 2020.

Con el dinero de la consulta se podría llevar de 6,000 a 10,000 millones la inversión en hospitales de la Secretaría de Salud.

La consulta representa uno de cada cinco pesos de los que destina a infraestructura de seguridad.

Alcanzaría para triplicar lo destinado al programa de salud materna, sexual y reproductiva, atendiendo aspectos como el rezago de mastografías, porque el gobierno está haciendo 1.5 millones menos de las que se hacían en 2018.

Con la consulta se podría duplicar el presupuesto para la construcción de caminos rurales.

Se podría incrementar en 75 por ciento el presupuesto de educación inicial y educación básica comunitaria, con lo que se beneficiaría a esas comunidades que están en el discurso presidencial pero no el presupuesto federal.

En México no estamos para una consulta de revocación. No es pertinente hacerla porque el presidente se eligió para seis años y no es viable porque no trae beneficios y dilapida recursos de los mexicanos.

POR FAUSTO BARAJAS CUMMINGS

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

@FAUSTOBARAJAS

