Hidalgo: Al rojo vivo / AMLO, en Edomex

Aún falta medio año para la elección de gobierno en Hidalgo, y los actores se mueven cual si fueran a ocurrir ya la siguiente semana. El PRI y Morena, los únicos partidos que pintan con posibilidades en la contienda, ya tienen a las personas que aspiran más que en acción.

En el PRI, partido que actualmente gobierna el estado, se dice que la contienda interna se cerró a dos aspirantes: el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix, y la diputada federal Carolina Viggiano. Ambos tienen experiencia como miembros del gabinete estatal (él con el mandatario Omar Fayad; ella, con Osorio Chong) y ambos están considerados en las encuestas que se están haciendo para definir al o la candidata de unidad. Sólo que la unidad no prevé llegar aún.

Cada uno se ha movido en su ambiente de competencia para mostrar el tamaño de sus posibilidades. La unidad, por ahora, está entre corchetes. Además, hay quienes no descartan la aspiración del alcalde de Tulancingo, Jorge Márquez, quien ha levantado la

mano para ser considerado. Pero por ahora, los momios están determinados por los dos anteriores, y mañana, viernes, será un día clave: el PRI realiza su última medición antes de la definición, que se espera sea tomada el 15 de diciembre.

Y en Morena, no cantan mal las rancheras con la (des)unidad. El Consejo estatal y el nacional palomearon dos listas de nombres, entre aquellos que se anotaron para buscar la candidatura, y en ninguna de ellas aparecía el senador Julio Menchaca, y sí estaba, en contraste, el diputado y presidente del Congreso local, Francisco Xavier Berganza. Pero el delegado especial de Morena para conciliar los ánimos electorales en Hidalgo, el senador César Cravioto, dio a conocer una tercera lista, en la que sí es incluido Menchaca.

Así que, favoritos y unidades, aún no asoman. En el caso de este partido, este lunes comenzó a hacerse la encuesta sobre la que –se espera– se decidiría a la persona más competitiva para la gubernatura en 2022.

Un dato más: ante las especulaciones de que el ex secretario de Hacienda y ex candidato al Banco de México, Arturo Herrera, sería el tapado de Presidencia, hay quien dice que se debe revisar la lista de apuntados al proceso (52 personas, dice el chiste que son más que los militantes registrados de Morena en el estado), y no va a aparecer su nombre. Así, Hidalgo está al rojo, y al guinda, vivo.

AMLO Y SU OTRO TREN

Mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en tierras priistas. Se prevé que llegue de Michoacán a la 22 Zona Militar, en Rayón, Edomex. Ahí estará con las fuerzas armadas, repartiendo apapachos, y el sábado atenderá, junto al gobernador Alfredo Del Mazo, la reunión diaria del gabinete de seguridad. Además, supervisarán juntos el avance del Tren México-Toluca, pendiente desde hace algunos años. Dicen que, ahora sí, ese convoy echará a andar.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO

MAAZ