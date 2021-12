Crece en el mundo 20% la detención de periodistas; México encabeza la lista de países donde es más peligroso ejercer

Es una vergüenza que también este 2021 México encabece la lista de países donde es más peligroso ejercer el periodismo, lugar que compartimos honrosamente con Afganistán. Así que no somos mejores que un país que se encuentra en guerra permanente, gobernado por talibanes y un sistema poco democrático, país donde la libertad de expresión no existe, basta con decir que el 80% de los medios de comunicación han cerrado desde la llegada de los talibanes el 15 de agosto de este año al poder, y que cientos de periodistas salieron corriendo al exilio.

Si en nuestro país no tenemos tales condiciones y nos preciamos de ser una “democracia en desarrollo”, ¿cómo explicarse que México sea igual que Afganistán a la hora de ejercer el periodismo?. Bueno, no estaremos en guerra, ni tendremos talibanes, pero tenemos una sangrienta guerra producto del crimen organizado y del tráfico de drogas que deja miles de muertos al año en nuestro país, y autoridades que presumen que frente a los grupos armados lo mejor son “abrazos y no balazos”.

Así este año que termina deja un saldo negativo para la prensa en México. Reportes anuales de las organizaciones que llevan el conteo de periodistas agredidos, asesinados, secuestrados o encarcelados, tales como Reporteros Sin Fronteras, Campaña Emblema de Prensa (CEP) , o el Comité para la Protección de Periodistas, entre otros; colocan a nuestro país en primer lugar. Según el CEP México acumula en los últimos años, 66 periodistas asesinados, seguido de Afganistán con 53 e India con 40.

“México es terrorífico, vuelve a ser el país con más muertos en un año, aunque es un país en teoría en paz”, Christophe Deloire, secretario general de RSF.

A nivel mundial México contribuyó éste año para sumar cifras negativas al ejercicio periodístico. Éste 16 de diciembre Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que un total de 488 periodistas están detenidos en el mundo, un aumento de 20% respecto a 2020, mientras apunta que México y Afganistán siguen encabezando la lista de países donde es más peligroso ejercer el oficio. Sin embargo la organización también dio a conocer que el número de periodistas asesinados bajó este año, en buena parte gracias al fin parcial de conflictos armados en Siria, Irak, Afganistán y Yemen.

Sin duda, la violencia contra el ejercicio periodístico tiene diversas formas, y el acoso permanente por parte del gobierno actual al libre ejercicio también constituye una enfrenta que ayuda a sembrar odios, a generar percepciones erróneas, y a confundir. El que en la mañanera exista una sección que se llame ¿Quién es quien en las mentiras? para refutar y calificar de falsas las críticas al gobierno no es para nada un buen indicio. Recordemos lo que sucedió durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, la campaña permanente de descrédito a los medios, que no trajo nada bueno más que sembrar odios y polarización.

Diversas organizaciones han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional (en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) por crímenes contra la humanidad para pedir justicia por los periodistas asesinados en México producto de investigar al crimen organizado o corrupción política, sin embargo a 3 años de gobierno Andrés Manuel López Obrador, no se ha logrado mejorar la situación. Nos números no mienten.

“Libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír” George Orwell

Por Gaby Tlaseca

@gtlaseca