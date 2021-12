Gatell, los diputados y el escrutinio

La comparecencia del Doctor Muerte en la Cámara de Diputados fue interrumpida antes de que llegara la sangre al río, por una razón francamente reveladora: alguien estaba grabando la sesión.

Sangre iba a haber. No es que la legislatura vigente consiga destacar por su profesionalismo y sabemos, sobre todo, que, en el oficialismo, los niveles de obsecuencia son de récord histórico, y miren que hace falta. Aun así, bastaba con que un puñado de esas personas hubiera hecho la tarea y, digamos, se hubiera estudiado la trayectoria de Gatell como zar anti pandemia, tal vez con la ayuda de un par de especialistas, para someterlo a un interrogatorio del que no podía salir bien parado.

Digo, ese señor es responsable por la muerte de 600 mil personas, por la razón que todos conocemos: con tal de ahorrarle una lana al presidente, ha dicho y hecho cualquier disparate, desde negar la necesidad de pruebas masivas; hasta decir que el cubrebocas no es una herramienta para enfrentar a este virus del infierno; hasta asegurar que no es necesario vacunar a los menores; hasta lo de la fuerza moral; hasta los millones de vacunas extraviadas; hasta el uso cínico de la vacunación rumbo a la elecciones intermedias; hasta asegurar que por la variante ómicron, que era el tema del día, no hay que preocuparse, porque en una de esas nos ayuda a alcanzar la inmunidad de rebaño.

Bueno, era imposible sobrevivir a eso sin moretones. Así pues, Muerte y los diputados del oficialismo decidieron cortar la sesión. ¿Por qué digo que la decisión fue reveladora? En efecto, la posición del ex niño consentido de la 4T es tan precaria fuera del microclima de Palacio Nacional, donde es más o menos fácil controlar las preguntas de los medios, que no resiste algo tan cotidiano, tan de uso común, como un teléfono. Evidentemente, no se trataba de Gatell. Se trataba de proteger al presidente, que lo nombró y le ha celebrado la gestión con palmaditas en la cabeza y viajes oficiales. Le gestión de las 600 mil muertes, sí.

Sobre todo, como también es evidente, tampoco se trata solo de la gestión de la pandemia. Esta administración oculta los hechos en todos los ámbitos, bien por la vía de clasificar la información de aquí a que nos golpee un meteorito, bien por la vía de las mañaneras, que son, de manera muy importante, una machacona operación de control de daños por la vía de la mentira y el insulto. Porque esta administración no aguanta el escrutinio ni en los terrenos de la corrupción, ni en los de la lucha contra el crimen organizado, ni en los de la lana que se le da al ejército, ni en los de la salud pública en general. Así es: la 4T no aguanta un teléfono. Otra manera de decir que no aguanta la realidad.

Se me hace que se van a acabar los paseos por la Condesa, doctor Gatell. Con guaruras o sin ellos.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

MAAZ