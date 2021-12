Morena amplía su ventaja

En la Ruta2022, los punteros ampliaron su ventaja sobre los demás partidos. Morena se consolida como la opción más fuerte en cinco de las seis elecciones para gobernador del próximo año. En Aguascalientes, a pesar de la ruptura interna por la elección del candidato o candidata, el PAN creció en las tendencias del voto. Son particularmente interesantes los resultados de las encuestas de Opinión Pública Marketing e Imagen en Quintana Roo y Tamaulipas.

Comencemos en Aguascalientes, donde Morena va a contracorriente, a pesar de la guerra intestina en Acción Nacional. La disputa de Marko Cortés, con su candidata -Tere Jiménez- contra Martín Orozco, y su gallo -Antonio Martín del Campo-, no refleja mella, hasta ahora, en las preferencias de los hidrocálidos. El PAN amplió su ventaja 4 puntos de octubre a noviembre. Morena apenas logró un punto más y se mantiene en segundo sitio a 19 del líder. Pero, el ganón podría ser Movimiento Ciudadano. Si el senador Antonio Martín del Campo no es candidato del PAN, lo más probable es que termine siéndolo de MC. Cuando se lo pregunté en una entrevista para República H (lunes a viernes, 20 horas por Heraldo TV), confirmó sus acercamientos con el partido naranja y no negó que podría ser su candidato.

El otro resultado sorprendente es el de Tamaulipas, no porque Morena esté lejos en la punta, sino por la enorme ventaja que muestra. Con 53 por ciento, es donde tiene ventaja más amplia. Más de dos a uno sobre el PAN, que actualmente gobierna el estado, con apenas 20.60 por ciento. De octubre a noviembre, Morena creció 6 puntos y el PAN se cayó 8. Hoy podemos pronosticar que el partido de López Obrador arrasará en Tamaulipas, porque ni todos los demás partidos juntos, incluyendo a sus aliados, podrían ganarle

En Oaxaca, también parece un hecho que Morena ganará irremediablemente. De un mes a otro, amplió su preferencia en más de 10 puntos, y aunque el PRI y PAN también crecieron, la diferencia sigue siendo muy grande. Prácticamente dos a uno sobre el PRI y más de cuatro a uno sobre el PAN. La sorpresa, para propios y extraños, sigue siendo Quintana Roo. En un mes, se abrió la ventaja de Morena, sí, y el PAN bajó, pero se mantiene cerca. Los separan 9 puntos; es el único estado donde la ventaja de Morena es de sólo un dígito.

En Durango, Morena metió turbo. Cuadruplicó la diferencia que el mes pasado era de 6 puntos. Registró 27 puntos sobre el PRI, que está empatado con el PAN, quien hoy gobierna el estado. Sin embargo, una posible coalición opositora (PRI, PAN, PRD) podría obligar a Morena a trabajar horas extras. Por último, Hidalgo. Morena amplió 10 puntos la preferencia electoral y el PRI, que actualmente gobierna, cayó 5. Una vez que se conozcan nombres de los candidatos y candidatas, esos números podrían cambiar.

Morena dará a conocer a sus candidatos en unos días más. La coalición PRI, PAN, PRD no tiene tanta prisa y sigue negociando. Lo más probable es que en enero se conozcan todos los nombres. El PRD sigue con graves problemas, porque sólo en Aguascalientes y Durango supera el 3 por ciento de la intención de voto. En los demás, depende de las alianzas. Movimiento Ciudadano mantiene su estrategia de ir en solitario y eso lo ubicará simplemente como un espectador. En ninguno de los seis estados tiene posibilidades reales de competir. Únicamente en Aguascalientes mantiene una ligera esperanza, pero depende de una eventual debacle del PAN.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

PAL