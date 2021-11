Los estudiantes tienen agenda propia

La voz es de Imanol Ordorika, uno de los líderes estudiantiles más destacados del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), movimiento que hace tres décadas sentó a las autoridades de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a dialogar con el estudiantado en busca de una transformación democrática en la institución.

Desde su perspectiva –hoy como investigador, especialista en educación superior y movimientos estudiantiles–, los movimientos del estudiantado tienen expresiones “muy distintas a los anteriores”. Pero eso no quiere decir que no sean actuantes y que no haya una gran cantidad de corrientes activas planteando cambios a la UNAM y al país.

Para Ordorika “hay un punto de incomprensión” en Andrés Manuel López Obrador al querer que la Universidad Nacional apoye a la 4T: “Es como si en 1986, Miguel de la Madrid hubiera pretendido que los estudiantes de universidades públicas del país se movilizaran a favor de la austeridad porque él tenía la idea de que había que abandonar al Estado benefactor, que había que reducir la presencia del Estado.

“¡Y claro que le hubiera gustado que los estudiantes universitarios se manifestaran por eso, pero el estudiantado de las universidades tiene agenda propia en su comprensión del cambio!”

“Yo creo que buena parte del estudiantado universitario del país, público y privado, votó por la opción López Obrador en 2018”, dice Imanol, pero suponer que eso implica una uniformidad con el pensamiento personal del Presidente es muy complicado porque “López Obrador no le da el valor que los estudiantes le dan a temas muy cruciales de luchas contemporáneas como la igualdad de género y el cese de la violencia de género”.

De hecho, el exvocero de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en su candidatura presidencial de 2000, considera que uno de los puntos más esperanzadores del cambio social en el país y del cambio en la Universidad, está en lo que las mujeres han logrado: llevar a la agenda el tema de la paridad de género en los órganos representativos de la Universidad.

“El hecho de que haya presencia paritaria de mujeres ahí, abre el paso al tema de la democratización en su conjunto. Creo que tienen la vanguardia, que tienen la capacidad de movilizar adentro y afuera de la Universidad.”

Tras la oleada de las declaraciones presidenciales cuestionando a la UNAM, Imanol se pregunta: “¿Qué vamos a hacer en la UNAM. ¿Vamos a hacer como que no pasó nada?”.

“Yo creo que nosotros, la Universidad, tiene que entender que el significado de la votación de 2018 fue un significado por la ciudadanía votando por el cambio. Eso no quiere decir sólo López Obrador, significa que en cada espacio nosotros tenemos que asumir una actitud de cambio”.

Y lo primero que debería cambiar en la UNAM es el tema del gobierno universitario, porque es una condición necesaria para que cambie el resto. “Garantizar que el nombramiento de autoridades sea democrático y participativo en oposición a este proceso totalmente opaco y cerrado”.

Segundo: hacer que los órganos colegiados sean más representativos de las comunidades y tengan más facultades que las que ahora tienen porque están subordinados, casi como la “época de oro” del presidencialismo mexicano, donde el Congreso de la Unión estaba subordinado al Presidente.

– ¿Puede hacerse esto de forma pacífica?

– ¡Se puede y se debe! –asienta el exlíder estudiantil-. Me parece que es una obligación que se convocara a un proceso representativo –no tiene que ser un Congreso Universitario–, donde se puedan verter opiniones, proyectos, propuestas muy concretas, discutirlas en muy buenos términos y tomar acuerdos. Pero tiene que haber voluntad de cambio.

•••

