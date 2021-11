Corregir tomará meses

Recuperar la calificación de seguridad aérea llevará a México todavía un buen rato. Según cálculos de especialistas en la materia y conocedores de las entrañas del Seneam (Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano), esto ocurrirá hacia mediados del año entrante, en el mejor de los casos.

Corregir el deterioro de los últimos 10 años –en capacitación de personal, supervisión, mejoría de salarios– tomará entre seis y ocho meses. Y eso, si les dan el presupuesto necesario, y los cursos indispensables (además de la experiencia que requieren obligadamente ciertas posiciones, como la de inspector).

Para dar una idea: las observaciones que hizo la FAA (Administración Federal de Aviación) de Estados Unidos a México, en 2010, fueron 18. Ahora anotaron 28. Es decir, en 10 años “no aprendimos nada”. Al contrario, se dieron pasos hacia atrás.

Sin embargo –y ese es el gran error del gobierno actual–, todo esto lo sabían los obradoristas desde que tomaron las riendas de la administración.

Además, era previsible que la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el nuevo proyecto de Santa Lucía obligaba a una evaluación.

En 2018, pues, sabían ya que vendría la auditoría de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Incluso se retrasó dos años. Pero ni así se prepararon para la auditoría (en la que se califica la aplicación de las normas internacionales).

Falta de controladores, falta de personal de supervisión; inspectores con salarios muy bajos (20 mil pesos mensuales) frente al de Estados Unidos (siete mil dólares al mes); una estructura confusa que viene de los años 70 y 80, estuvieron entre los principales señalamientos.

El problema es que corregir todo ello no se hace de un día para otro. Tan sólo la capacitación del personal, los cursos que deben tomar y la experiencia requerida toma tiempo, mucho tiempo. Y si, por añadidura, ni el presupuesto se les aprueba para ello, pues no se ve cómo podríamos recuperar la calificación de seguridad aérea en estos días, como hubiera deseado el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis.

Lo que sí está pronto a salir, en cambio, es el análisis final de seguridad de Santa Lucía (se concluyó esta semana). Calculan que se dará a conocer hacia finales de este año. Vendrá toda la información: cartas de navegación, rutas, estudios de viabilidad, reporte de seguridad, etc.

Y a propósito de las dudas que han surgido acerca del número de posiciones de contacto en el aeropuerto Felipe Ángeles, nos aseguran que serán 78 en total en la primera fase (para su inauguración, el 21 de marzo próximo).

