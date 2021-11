Recuento de un inolvidable 2021

Fue durante la Convención virtual de 2020, cuando el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decretó a 2021 como: “El Año del Boxeo” cuando nos encontrábamos en medio de un encierro terrible por la pandemia. Además, se creó un plan para celebrar la vida por medio de nuestro deporte, conmemorar los grandes aniversarios que se darían en 2021, y se determinó trabajar arduamente para que resurgiera a nivel mundial.

¡Qué año tan increíblemente ha sido el que estamos viviendo! Se han dado grandes combates, peleas dramáticas, nocauts espectaculares y celebraciones maravillosas de hechos históricos que recordamos con gran emotividad.

También celebramos la convención anual en la Ciudad de México, con la presencia de una cantidad impresionante de legendarios campeones y estrellas del presente.

En “El Año del Boxeo” se incluyen las celebraciones de los aniversarios icónicos del boxeo:

- A 100 años de la primera taquilla de un millón de dólares, en 1921, cuando Jack Dempsey venció a Georges Crapentier, que generó un millón 879 mil dólares.

- El 50 aniversario de la “Pelea del Siglo”, entre Muhammad Ali vs. Joe Frazier, en el Madison Square Garden, de NY.

- Los promotores Don King y Bob Arum celebran su cumpleaños 90, respectivamente.

- Los 40 años de la gran pelea entre Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns.

- El 15 aniversario de la primera campeona WBC, Jackie Nava.

- 15 años de la creación del programa WBC Cares.

Acerca de la actividad en el ring, todo inició el 2 de enero con Ryan García levantándose de la lona para noquear al británico Luke Campbell; Óscar Valdez conquistó el campeonato mundial WBC superpluma, al noquear de manera dramática a su compatriota Miguel Berchelt.

? IMPORTANCIA. La contienda entre Muhammad Ali ante Joe Frazier cumplió cinco décadas de llevarse a cabo. Foto: Especial

El mexicano Juan José Gallo Estrada derrotó al nicaragüense Román Chocolatito González en una guerra que rompió el récord de golpes tirados en una pelea; Nonito Donaire, de Filipinas, se convirtió en el de mayor edad con el título gallo, al derrotar a Nordine Oubaali, a los 38 años. Devin Haney se ratificó como gran campeón al vencer a Jorge Linares, en peso ligero. El inglés Josh Taylor se convirtió en monarca superligero, al vencer a José Carlos Ramírez, y obtener los cuatro cinturones; Jermell Charlo y Brian Castaño empataron en una inolvidable guerra en la que se estaban disputando también los cuatro fajines superwelter.

Y Óscar Rivas se convirtió en el primer campeón de la historia de la división Bridger.

Lo más sobresaliente en la acción del ring ha sido lo siguiente:

- Tyson Fury y Deontay Wilder se encontraron por tercera vez en lo que será “La Pelea del Año”. Tras un sólido inicio del estadounidense, éste fue derribado en el tercero.

En tanto, Wilder, por su lado, tumbó en dos ocasiones a Tyson en el cuarto. Fury regresó y lo mandó a la lona en el noveno. Finalmente, noqueó en el undécimo. Ésta fue una de las mejores peleas de la división máxima del boxeo.

- El australiano George Kambosos sorprendió al mundo al dominar y vencer, a quien parecía invencible Teófimo López, convirtiéndose así en el campeón de la división ligera.

- El gran monarca de la actualidad, el mejor libra por libra del mundo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez peleó en cuatro ocasiones en un lapso de 11 meses. Y conquistó el campeonato mundial WBC de peso supermedio, y puso en su mira, convertirse en el primer campeón de la historia de esa división.

HISTÓRICA. Jackie Nava fue la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo, en 2006. Foto: Especial

Llenó el estadio de los Vaqueros de Dallas, con un récord de 73 mil 168 aficionados, y posteriormente, noqueó dramáticamente a Caleb Plant, para así convertirse en El Rey.

El año del boxeo es la punta de lanza de más por venir. Sin embargo, existe una gran preocupación. Se está perdiendo el respeto y el orden en diversos ámbitos. Las conferencias de prensa y los pesajes se han convertido en un circo, los insultos, empujones y hasta golpes generan interés por el combate, pero ponen en riesgo la integridad física y ponen en peligro la realización de la pelea. Es momento de poner un alto a esta práctica que se ha convertido en algo muy común.

Por otro lado, el espíritu deportivo, nobleza y respeto de los combatientes y sus esquinas, están sufriendo cambios inaceptables. Mucho tiene que ver el efecto que tienen las redes sociales.

Éste sábado pasado vimos cómo dos campeones, que perdieron sus títulos, explotaron durante las entrevistas, robándole la gloria a quienes vivían un momento de sueño.

El boxeo no es así, es un deporte donde siempre los contrincantes se abrazan, reconocen sus virtudes, y se convierten en amigos de por vida.

¿SABÍAS QUE...?

La gran mayoría de los boxeadores que han contraído COVID-19 perdieron sus siguientes peleas: Miguel Berchelt, Alexander Povetkin, Nordine Oubaali, Teófimo López, Brandon Figueroa, Kenshiro Teraji y Luis Nery.

ANÉCDOTA DE HOY

Mi papá inició un movimiento para eliminar a los padres de los boxeadores. Recuerdo muy bien cómo lo explicaba: “El tener a tu padre en la esquina es peligroso. El hijo siente demasiada presión y cuando las cosas no salen bien se exigen de más para no defraudarlo. Por su lado, los padres somos demasiado exigentes, nuestros hijos son los mejores, son invencibles, estiramos la liga hasta más no poder”.

Lamentablemente esta regla no es universal, y el hecho es que muchos padres inician a sus hijos en el boxeo, y es prácticamente inevitable que algunos sean la esquina de sus hijos.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

PAL