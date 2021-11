Maratón CDMX 2021: El regreso

Dos años y tres meses después de que la pandemia del Covid19 obligara a cancelarlo, el Maratón de la Ciudad de México en su edición 38 volverá este domingo. Cerca de 20 mil corredores inundarán de nuevo las calles de la capital y con sus pisadas y zancadas, buscarán no solo cruzar la meta sino también intentarán darle a esta ciudad una sensación de normalidad, aún incierta porque la pandemia, aunque controlada, continua.

Cuando a la 6:20 de la mañana del próximo domingo 28 de noviembre suene el disparo de salida para los maratonistas de elite, sillas de ruedas y débiles visuales, que son los primeros en salir, la imagen será distinta a la de cada año: Esta vez los corredores llevarán obligatoriamente el cubre bocas en sus rostros como un protocolo sanitario tanto para el arranque como al momento de cruzar la meta con el que se busca disminuir el riesgo de contagios cuando están más cerca una de otros.

En el resto de la carrera el uso del cubrebocas será opcional y la responsabilidad de guardar la sana distancia y mantener los cuidados y protocolos será de cada corredor, mientras los organizadores han dispuesto que todos los puestos de abastecimiento e hidratación sean de autoconsumo y que no haya personas entregando nada a los corredores. Incluso al público que salga a apoyar a los maratonistas se les pedirá que no se acerquen demasiado, que no entreguen ningún alimento o bebida a los participantes.

Otras de las medidas que buscan evitar que el maratón se convierta en un punto de contagio es la obligación para los corredores de que al momento de recoger su número, deberán presentar el certificado de vacunación y el resultado negativo de una prueba Covid19, con 72 horas previas como máximo. Aquellos con el esquema incompleto, deberán también presentar una prueba Covid19 negativa realizada con 72 horas previas como máximo.

Con estos protocolos sanitarios y la responsabilidad individual de cada corredor, la idea es hacer que el Maratón CDMX vuelva a ser una fiesta y una celebración de vida para la ciudad y sus habitantes, pero sin olvidar que la pandemia continúa y con ello la obligación de cuidarnos todos, tanto en lo individual y lo colectivo.

El objetivo ahora no solo será lograr una marca personal, si no evitar cualquier riesgo de contagio. El maratón del próximo domingo será en ese sentido una buena alegoría de lo que ha sido para los mexicanos y para la humanidad entera esta pandemia que aún está entre nosotros: Una carrera por la supervivencia en la que no podemos ni debemos rendirnos y en la que tenemos que alcanzar la meta en memoria y en homenaje a todos los que se quedaron en el camino. Y la meta es sobrevivir a esta época y volvernos más fuertes y resistentes para enfrentar lo que venga en un futuro que no se ve nada fácil para la especie humana.

POR ROSSANA AYALA

