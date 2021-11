Entre grandes amigos también existe gran rivalidad

Los líderes de América del Norte- Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau- celebrarán su novena cumbre el próximo 18 de noviembre en la Casa Blanca, el primero de este tipo en más de cinco años.

En 2005, comenzaron a celebrar lo que se conoce informalmente como la cumbre de los Tres Amigos y se reunieron hasta 2016, pero la práctica terminó cuando el exmandatario de Estados Unidos Donald Trump asumió el cargo en enero de 2017.

Los tres países están vinculados por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos-México-Canadá, mejor conocido como el T-MEC, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2020 y cada año, hay un intercambio de 1.5 billones de dólares en la región norteamericana.

El presidente Biden se reunió virtualmente con López Obrador y Trudeau, aunque con el canadiense coincidió en la cumbre del G20en Roma.Por su parte, AMLO y Trudeau no se han visto cara a cara. En varios comunicados, los mandatarios informaron que discutirán una estrategia en conjunto para poner fin a la pandemia de Covid-19, solucionar las interrupciones en las cadenas de suministro, avanzar en el desarrollo y la inclusión social, al igual que abordarán la crisis del cambio climático y la migración.

Aunque afirman que buscarán refrendar y reactivar una visión en común para la región, existen fuertes tensiones entre los tres países por distintas razones. Estados Unidos se enfocará en dos grandes temas con México, la crisis migratoria y la Reforma Energética que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación, la cual ha causado preocupaciones tanto en el sector privadoestadounidense como en el canadiense, al igual quecon el Congreso de Estados Unidos. La reunión llega justo en un momento en el que los republicanos presionan a Biden para que tome medidas más agresivas ante el número record de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos.

Por su parte, México y Canadá arremetieron contra Estados Unidos en octubre por los incentivos fiscales propuestos por el Congreso estadounidensea consumidores que adquieran vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos, argumentando que viola los acuerdos del TMEC.

Canadá trae sus propios pleitos con la Casa Blanca, particularmente con el sector energético de su país, el cual se ha visto afectado con el regreso de los demócratas al poder. En la primera semana de su Gobierno, el presidente Biden canceló los permisos para el oleoducto Keystone XL, lo que representó un golpe de miles de millones de dólares para la provincia de Alberta. El mandatario estadounidense tampoco ha hecho mucho para evitar que la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, intente cerrar el oleoducto de la Línea 5 de Enbridge, una arteria crucial que suministra productos petroleros y gas natural para impulsar grandes porciones de la economía canadiense.

Sin duda la frontera será un tema de importancia, ya que el encuentro se dará a solo 10 días después de que Estados Unidos reabrió sus fronteras terrestres con Canadá y México a los viajes no esenciales, tras un cierre desde marzo de 2020. A pesar de que Canadá permitió la entrada a los ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses que estuvieran completamentevacunados a partir del 9 de agosto y aunque México abogó por la reapertura en varias ocasiones, el Gobierno de Biden se esperó hasta el 8 de noviembre. Aun así, millones de mexicanos inoculados con las vacunas de Cansino y Sputnik no podrán ingresar a Estados Unidos, ya que ambas no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud.

Entre grandes amigos también existe gran rivalidad y problemas de fondo.

