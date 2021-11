Santiago Nieto cayó en su propia trampa

Era incómodo para varios y se había empoderado de más. A los ojos de la opinión pública, fue su boda la que le costó la chamba. La realidad es que el evento social del pasado sábado, solo precipitó lo que era una decisión tomada; y exhibió las fisuras dentro del equipo presidencial.

A Santiago Nieto varios querían cobrársela. Era incómodo y se había empoderado de más. Abrió más frentes que los que pudo administrar, y un descuido de frivolidad le jugó en contra. Se fue de la Unidad de Inteligencia Financiera no por un mal desempeño o un escándalo de corrupción. Tampoco por esconder alguna propiedad o enriquecerse. Renunció –ante la presión para que lo hiciera- por descuidar las formas que tanto importan al presidente López Obrador.

En un gobierno lleno de símbolos y cuya narrativa es más potente que los hechos mismos, no está permitido lo que huela a lujo o exceso. Nieto lo sabía y fue desaseado. Su boda no cumplió con los principios de austeridad y discreción.

En estricto sentido, no infringió ninguna ley o norma. Hasta ahora, tampoco nadie puede asegurar que utilizó recursos ilícitos en la ceremonia. Su pecado fue organizar un evento masivo, en el que la imprudencia de sus invitados lo condujo al desempleo.

La frivolidad que envolvió el evento, dio herramientas a quienes lo querían fuera. Fuentes del primer círculo presidencial refieren que el presidente “se molestó mucho por el escándalo que se desató”. Desde el sábado por la tarde, varios integrantes del gabinete cruzaron mensajes porque la molestia presidencial corrió como pólvora. El consejo que unos a otros se dieron fue compartir imágenes de sus eventos del día en redes sociales, para eliminar sospechas de que habían participado en la boda. A Nieto le pusieron varias trampas. No fue casualidad que los integrantes del equipo presidencial que habían confirmado su asistencia, cancelaran en las horas previas a la ceremonia. Nadie fue. Nieto cayó en una trampa que él mismo construyó.

López Obrador ya no estaba cómodo con Nieto desde hace meses, pero la operación para removerlo no era sencilla. Por eso cuando apareció la imprudencia, no hubo marcha atrás. El mismo sábado, su salida era decisión tomada. Para el extitular de la UIF, el destierro fue crudo. No hubo palabras de agradecimiento ni de adiós, del presidente. Si acaso, 10 segundos en la mañanera del miércoles, que solo alcanzaron para mostrar el témpano que para él hay en Palacio Nacional.

“Una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia”, dijo López Obrador. Nada más.

***

Para el Fiscal Alejandro Gertz, que estaba en desgracia hace un par de semanas, la situación cambió radicalmente. Hace semana y media la FGR se anotó una victoria con la prisión preventiva a Emilio Lozoya; el pasado lunes, se deshizo de una piedra en su zapato.

¿La filtración que derivó en el escándalo, salió de la FGR?

-Off the record

El dinero, su origen y destino, son historia en desarrollo. Los 35 mil dólares, apenas la punta del iceberg para quienes tienen cuentas por cobrar con el propietario del diario.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ