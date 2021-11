Entre el shock y la tenebra

Sorprendidos es poco. En el círculo político del poder, del gabinete para abajo, estaban ayer impactados –en shock, dirían algunos— con la caída de Santiago Nieto.

Veían al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tan cerca del ánimo del Presidente y con tal poder que, pensaban, Andrés Manuel López Obrador dejaría que se enfriaran los ánimos y daría vuelta a la hoja.

Un error. De ahí el asombro, la incertidumbre, incluso, y que una serie de versiones oscuras corrieran por los pasillos.

Ricardo Monreal era uno de los invitados a la boda de Nieto y la consejera del INE, Carla Humphrey, en Antigua, Guatemala, este fin de semana. No asistió por cuestiones de “agenda legislativa”. Pero su visión de lo ocurrido y la reacción del Presidente, era muy distinta a la que se escuchaba entre los legisladores y la cúpula morena.

“Conozco al Presidente hace 23 años y no me sorprende su posición… no me sorprende su posición al decir que él no coincidía con ese tipo de eventos. Todo funcionario debe saber —advirtió— que va a reaccionar de la misma manera el Presidente cuando se presenten este tipo de situaciones. Es su propia filosofía, no va a cambiar aún se trate del más cercano y más eficaz colaborador.

“El Presidente no va a poner en duda su congruencia de no aceptar actos o eventos que riñan, desde su punto de vista, con la austeridad de la 4T”, explicaría el coordinador de los senadores morenistas.

Entre los propios legisladores costaba asimilar tal sentencia. Sus divagaciones recorrían distintos senderos, pero buena parte de ellos convergían —no sin cierta aprensión— en otra figura: la de Gertz Manero, el fiscal general de la República.

Dos sectores contaban con la información de lo que ocurría en el aeropuerto de Guatemala, comentaban: La cancillería, dado que la embajada —el cónsul en este caso— tuvo que acudir en apoyo de los ciudadanos mexicanos (retenidos por portar más de 10 mil dólares sin haberlos notificado); y la FGR, a la que se entera por oficio en una circunstancia como ésta.

La rivalidad, el encono incluso, entre Nieto y Gertz para nadie era secreto. La tenebra, pues, se tejía en este derrotero.

Y si aquello había dejado atónitos a muchos. Otro tanto sucedía con la velocidad de los sucesos. La renuncia, su aceptación instantánea por parte del Presidente; la designación de Pablo Gómez al frente de la UIF esa misma noche; la entrega-recepción ayer mismo —desde las 10:00 de la mañana— con la presencia del propio Nieto.

Preocupante también lo que será del exfiscal, el peligro que corre sin fuero y sin protección, después de haber afectado tantos intereses.

GEMAS: Obsequio del presidente López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU: “Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres”.

