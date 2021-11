Ni Krauze ni Claudio X son nuestros ideólogos

Comenzamos con el papel del empresariado –representado por Claudio X González Guajardo y Gustavo de Hoyos– en la alianza Va por México. Sobre este punto, sostiene Santiago Creel: “No, no son nuestros patrocinadores. Afortunadamente, los partidos ya tienen patrocinio público”.

¿Asociación ideológica? A decir del diputado panista –aval del PAN ante los empresarios–, tampoco la hay.

“La defensa no es de un tema o grupo en particular, sino sobre los grandes asuntos nacionales. El de los empresarios es uno de los temas y tiene que ver con el empleo, los salarios, las inversiones y con toda una atmósfera para que se realicen inversiones y se generen los empleos que este país necesita...Es una agenda, pero de ninguna manera es la única”, indica.

¿Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín son sus ideólogos?

– No, –vuelve a rechazar el exsecretario de Gobernación–, pero sí son, digamos, simpatizantes de una vida democrática, de un marco de libertades y lo que ellos escriben desde sus columnas y sus libros que han hecho, van muy en torno a un México que es perfectamente compatible con el que nosotros pensamos, de un México de libertades.

“Las primeras revistas que hablaron en contra de lo que estaba ocurriendo en los países antiguamente socialistas, fue Vuelta, de Octavio Paz. El propio Paz era alguien que venía de una formación de izquierda y poco a poco Vuelta fue convirtiéndose en una revista que acompañó el proceso de transición democrática del país”.

Igualmente sucede con Nexos, advierte: “Alguien que escribe muy recurrentemente en Nexos, es José Woldenberg, Rolando Cordera, gente que ha pugna por ordenar el proceso de transición… Por supuesto Héctor Aguilar Camín siempre ha sido un impulsor de todo esto y ahora tienes a Enrique Krauze en Letras Libres. Mucho de todo esto que estamos nosotros argumentando tiene que ver con un pensamiento general, que es un pensamiento auténticamente de una democracia liberal”.

Siguen recuerdos del ingreso de la pluralidad en Diputados (1997). Actor del Grupo San Ángel (94), del Seminario del Castillo de Chapultepec (96) y de los Acuerdos de Esopo (97), Creel describe las diferencias de cada momento:

“Estar en una situación nueva cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo que no nos querían abrir ni las puertas del salón de sesiones, yo fui a prender las luces porque no las querían prender, tuve que pelearme para sacar el tintero de plata y ponerlo en la mesa para poder empezar a sesionar.

“Ahora hay una polarización extrema”, subraya. “Es un diálogo de sordos. La lucha es en contra de esa polarización, y de ver todo como ‘unos son buenos y otros malos’, como enemigos y no como adversarios”.

Con el PRI era otra cosa: “que no quiso tomar protesta ese día, que no aceptaba ser minoría por primera vez en la Cámara; hubo confrontaciones, sí, inclusive físicas y verbales en los primeros meses, pero en 97 sabíamos que una vez que regularizáramos la situación, la Cámara ya iba a tener cierto grado de funcionalidad. Y funcionó”. Aquí, en cambio, –continúa– necesitamos solucionar el problema de la polarización y buscar campos de trabajo común, insiste. Ese es el reto que tenemos enfrente. ¿Es eso posible? Según Creel, sí, porque ellos “saben que si mantenemos la coalición Va por México, es imposible que prosperen sus reformas constitucionales. Si no se abren, no pasan las reformas simple y llanamente”.

•••

GEMAS: Obsequio del embajador Agustín Gutiérrez Canet: “Da pena ver a un secretario de Relaciones Exteriores de México correteando a jefes de Gobierno en los recesos del #G20 para tomarse una fotografía y exhibirla como si fueran reuniones de trabajo. Patética simulación mediática de @m_ebrard”.

