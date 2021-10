El encanto de la música en vinilo

La posibilidad de tocar un acetato y poderlo reproducir en una tornamesa, para quienes somos amantes de la música, es uno de los placeres más grandes que hay. Ya sea en una tarde lluviosa, en una noche de fin de semana o en cualquier momento para dedicarle un poco de tiempo a tocar el objeto con las manos.

Las ventas de discos de vinilo en el año 2020 fueron mas altas que las de CD por primera vez en los Estados Unidos desde 1986. Es un dato muy revelador, sin duda. Hace apenas unos años era impensable que hubiera gente escuchando acetatos en tornamesas, realmente era un pasatiempo de coleccionistas.

La tragedia de muchos es que durante años desecharon una cantidad inimaginable de discos que hoy son la joya de la corona para otros. Durante, al menos tres décadas, el LP era un objeto cotidiano, las tornamesas en los hogares eran tan importantes como los radios en la época de los 60s. Nadie hubiese imaginado que, aunque sea por nostalgia, hoy exista un mercado probable y en moderado crecimiento.

Los coleccionistas hoy encarecen sus productos y los compradores (muchos de ellos jóvenes de menos de 25 años) van en franco aumento. Hoy las posibilidades de comprar un vinil son moderadas pero variadas. Lo mismo puedes encontrar acetatos nuevos y de artistas contemporáneos en Amazon que discos de colección usados en los mercados, tiendas de antigüedades o afuera del metro Balderas, entre otros.

No se sabemos si el formato de los discos compactos desaparecerá en los siguientes años, lo cierto es que cada vez más, personas con colecciones de cientos o miles de ellos piensan si es momento de desecharlos. El mejor ejemplo de que nadie sabe cual es la mejor decisión es lo que está sucediendo con los acetatos.

La realidad hoy en día es que los escuchas de música utilizan las plataformas digitales, el negocio no tiene comparación ni con los vinilos ni con los discos compactos. Se ve lejano y casi imposible que en el futuro exista un mercado compartido. La música hoy se escucha en su mayoría en los dispositivos móviles. Eso es una realidad, pero no podemos negar que los gustos y moda se mueven de forma impensable.

Apostar a la nostalgia y a lo “vintage” es algo que no podemos descartar. Si tenias pensado deshacerte de tus cds o acetatos, piénsalo dos veces antes de hacerlo. El encanto de ver la producción de un disco, abrir el arte, leer las canciones y tocarlo no tiene ninguna comparación. Al menos lo dice alguien que espera el fin de semana para escuchar música en vinil, lejos de ser hoy una acción extraña, parece que es una leve tendencia y no hay que perderlo de vista.

POR HÉCTOR ESCALANTE

@HECTOR_ESCA

MAAZ