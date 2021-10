Acapulco, ¿crimen doblegará a gobierno?

A una semana que tome el gobierno en Guerrero, Evelyn Salgado, el crimen desató una ola de violencia. Quemaron vehículos, negocios y se desataron balaceras en las ciudades turísticas, como Acapulco. La edil morenista Abelina López, a ocho días de su gobierno, tiene una crisis social y seguridad incontrolable. La Fiscalía estatal, que lidera Xavier Olea, ve atrás a mafias que controlan el “derecho de piso” a negocios, ante reclamos de empresarios acapulqueños.

JALISCO: La decisión del Tribunal Federal Electoral para que únicamente contiendan en la elección extraordinaria de Tlaquepaque, desató la furia de Mario Delgado, líder del Morena, ya que en automático bajan a su candidato Alberto Maldonado. Se anuló la elección del 6 de junio, debido a que el cardenal emérito Juan Sandoval, durante la veda electoral, llamó a no votar por el partido en el poder. Así invalidaron el triunfo de Citlalli Anaya de MC. Con Maldonado o sin él, de cualquier forma, perderán esos comicios. Citlalli Ganaría.

ZACATECAS: Quien ya gestiona rescate financiero para su entidad, es el gobernador David Monreal, quien no sólo busca dinero para pagar la nómina, sino que también para la reconstrucción y rescate en los municipios de Genaro Godina y Cuauhtémoc, por inundaciones. En reunión con el secretario de Gobernación, Adán López, tiene recursos con el presupuesto para el 2022. En especial para pagar a maestros, producto de la ruina que dejó Alejandro Tello.

PUEBLA: A la reciente visita de AMLO, no fue invitada la edil de la Angelópolis, Claudia Vivanco. La morenista juraba que sería la próxima delegada de los programas federales, para sustituir a la recién nominada Vida Inés Vargas. Totalmente falso. Además, en su último informe aprovechó para culpar de su fracaso en el ayuntamiento, al gobernador Miguel Barbosa, otra falsedad. Un fracaso político y administrativo, pues.

MICHOACÁN: El gabinete del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no tiene allegados del exalcalde Raúl Morón, ni del exgobernador Leonel Godoy, influyentes personajes en la política estatal. Nombró a Carlos Torres, muy cercano a Mario Delgado, en Gobierno; el empresario Luis Navarro, para desatorar las finanzas (amigo de Alfredo); Yarabí Ávila, en Educación, del grupo de Salvador Jara. Señales políticas.

QUERÉTARO: ¿Cuál es el mensaje del gobernador Francisco Domínguez al rechazar propuesta de Marko Cortés? Duro golpe al ego de su paisano.

QUINTANA ROO: Al tomar posesión como alcaldesa de Carrillo Puerto, su primer acto de gobierno fue nombrar como presidenta del DIF a su madre, María Solís, dizque para dignificar la institución. ¿Estaba indigno el DIF municipal? ¿Mamitis o justificar un salario para la mamá?

EDOMEX: Van 5 semanas sin alcalde en Tultepec, pese a que el Congreso local nombró a Edgar Hernández. Pero, como no se ha publicado en la Gaceta del Estado no puede rendir protesta. Ernesto Nemer, desde Gobierno, dio manotazo al escritorio del editor de la Gaceta.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

