“Me puede mucho” que no vaya el Presidente

Viernes 1° de octubre, 11:47 am. Desde su iphone, la senadora Lilly Téllez (PAN) tuitea: “El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador…vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente”.

Sábado 2 de octubre, 10:28 pm. Pedro Miguel, colaborador cercano a AMLO –le apoyó en la elaboración de la Guía Ética, revisó el último libro del tabasqueño- y cuyos tuits suele citar asiduamente el Presidente, retuitea una nota que retoma el periodista Jorge Armando Rocha así:

“En entrevista con El País, el senador de Morena Ricardo Monreal asegura que ganará la interna para ser candidato presidencial y se dice ‘simpatizante’ pero ‘independiente’ de AMLO. ‘Nunca un subordinado incondicional’. Y advierte ‘si no hay inclusión, habrá división ...ruptura’.

Pedro Miguel hace un apunte al respecto en su retuit: “Esa declaración tan desafortunada no le hace bien a la #4T ni a usted, senador @RicardoMonrealA. Debería rectificar”.

Domingo 3 de octubre por la tarde. Luego del “portazo” que le dieron en Puebla, López Obrador llamó por teléfono –“para disculparse”- a la senadora Ifigenia Martínez (Morena), acreedora a la Medalla Belisario Domínguez este año.

(“Se disculpó porque no asistiría a la entrega de la Belisario Domínguez el jueves. Fue una plática breve –nos cuenta Ifigenia-. No me dijo por qué…; sólo que iría su gabinete y quedó en que ‘más adelante platicamos’”).

Lunes 4 de octubre en la Mañanera. El presidente informa que no asistirá a la entrega de la máxima presea que otorga el Senado “porque una legisladora (Lilly Téllez) convocó a que me falten al respeto ahí en el Senado y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político, ni a sus empleados y voceros.”

En homenaje, el presidente lee una carta que le escribió a la maestra en la que destaca: “La maestra Ifigenia con el licenciado Muñoz Ledo y sobre todo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fueron los que crearon la corriente democrática que inició una etapa nueva en la vida pública del país”.

Unas horas después, la ex directora de la Escuela de Economía de la UNAM, nos confía: “No me esperaba esto. Una de las características de la Belisario Domínguez es que el presidente asiste, atestigua…Me puede mucho que no vaya, pero entiendo que hay razones…”.

Debe haber razones muy de fondo (más allá de lo expuesto), sugiere doña Ifigenia. Le da vueltas a los últimos acontecimientos.

En cuanto a Lilly Téllez, la legisladora que le echó a perder la fiesta, bromea: ¡Mejor la hubieran encerrado una semana!

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL