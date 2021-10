Sentimientos de la Nación en la niñez

El mes de septiembre, es el mes de la patria en nuestro país y, en el contexto, es una ocasión especial para reiterar y reverberar nuestro espíritu Patriota y fortalecer nuestra identidad y amor por México.

Diversos son los acontecimientos que se evocan durante este emblemático mes, cada uno con un significado que nos permite repasar nuestra identidad y nuestros valores.

Es esencial la remembranza de la lucha por la Independencia de nuestro país. En cuanto a las lecciones en el plano escolar, es fundamental un documento que se debe estudiar desde la educación básica.

Nos referimos a Los Sentimientos de la Nación (José María Morelos y Pavón). Instrumento clave para ir hilvanando la génesis de nuestra historia constitucional.

A nuestros niños les mostramos desde entonces que dicha carta de la Independencia enarbola la disolución de un gobierno central en una autoridad representativa y su distribución en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Establece que debería ser libre e independiente la América septentrional y que la soberanía emanara del pueblo. Se reconoce la igualdad ante las leyes. Se aboliría la esclavitud sin distinción de castas, entre otras cuestiones valiosas. Si hoy le preguntáramos a un niño acerca de ¿cuáles serían sus sentimientos de la nación?

Deseo expresar que es útil lo que me contestó un muy querido niño de 10 años (Juanpi) al aludir en septiembre a su clase de Historia. Expresó, sin auxilio alguno, que le gusta que su país es equilibrado, aunque le duele que tiene pobreza a pesar de la riqueza. También consideró que es un país con mucha cultura, aunque con algo de violencia. Enfatizó: “Me siento orgulloso de ser mexicano y hay comida muy rica como los tacos, pozole, sopes. Me gusta mucho la música mexicana.

“De la Ciudad de México me gusta ir al Centro y a Coyoacán. Y si pudiera cambiar algo sería darle dinero a los pobres y que las escuelas públicas sean muy buenas. “Quisiera que a la gente que trabaja mucho por México ganen para vivir bien. Me gusta que en México no venden armas en las tiendas”. Hermoso niño. Infancia es destino. Los sentimientos que inspiremos y que se despierten en nuestras niñas y niños son fundamentales para hacer mexicanos que amen a su patria y luchen para que se combata la pobreza y tengamos mayor igualdad. Los valores patrios y el Estado de Derecho se inculcan desde la edad temprana.

El México de hoy para el mañana. Sin duda, la escuela es muy importante en la generación de valores patrios, pero de manera también trascendental lo es, lo que se inculca en las familias, así como en las vivencias y escenarios de cada niña y niño.

Fortalecer la identidad nacional debe incluir los valores sociales, en cada ambiente de nuestros infantes. Si se logra la conciencia y solidaridad social, desde el principio de la edad consciente, tendremos un gran país. Con nobles Sentimientos de la Nación.

POR ENRIQUE QUIROZ ACOSTA

ABOGADO Y COLABORADOR

