¿Dónde están las alcaldesas y los alcaldes que se van?

Metiendo hilo para sacar hebra, alguien podría decirnos ¿dónde están las personas que gobiernan los municipios más grandes e importantes del Estado de México? Principalmente, hablemos del industrializado Tlalnepantla; del empresarial Naucalpan; del municipio dormitorio Izcalli; del histórico Toluca, y del boscoso Atizapán. En otras palabras, los alcaldes y alcaldesas de los municipios que tendrán transición de partido a partir del 1 de enero, están desaparecidos.

Muertos, agonizantes o a paso muy lento han quedado algunos de sus proyectos más rimbombantes, además de la administración de los problemas cotidianos de inseguridad, servicios públicos y movilidad, por mencionar algunos.

Bajo las piedras, prácticamente, se han metido los morenistas pues, coincidentemente, todos esos municipios son gobernados por el partido del Presidente López Obrador, y perdieron ante el binomio PAN-PRI (el PRD es un adorno en realidad en el Edomex).

Alfombras rojas y giras cada semana por todas las colonias, han sido suspendidas. Las avenidas principales de Tlalnepantla, como la Reyes Heroles o Vía Gustavo Baz, son un auténtico queso gruyere. Pero el principal dolor de cabeza de los vecinos sigue siendo la inseguridad. El alcalde, Raciel Pérez, hasta de Twitter (donde solía ser activo) se ausentó el último mes. Tuvo una sola aparición en esta red social.

La nueva universidad de Naucalpan, para la cual agilizó trámites y recursos el propio Presidente López Obrador, aún no se termina. En Izcalli, Atizapán y Toluca, donde de por sí no eran muy activos Ricardo Núñez, Ruth Olvera y Juan Rodolfo Sánchez, respectivamente, no se ve rumbo.

Caso contrario ocurre en las alcaldías donde el partido en el gobierno repetirá: Nezahualcóyotl, por ejemplo, cuyo presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, mantuvo el municipio en su cancha. En éste, el segundo municipio más poblado del país, no han bajado el ritmo del trabajo, por ejemplo, en la vacunación contra Covid-19.

Ahí, el 90% de su población mayor de 18 años ya tiene el esquema completo de vacunación, cualidad que no tienen muchos municipios del país. Buena cosa. Pero, ¿y los demás? Ojalá un crucigrama lo revelara, aunque fuera entre líneas.

LA GOTA GORDA

Cuentan que donde andan sudando –y no por los calores de sus 30 grados Celsius en pleno otoño– es en la blanca Mérida, pues la Fiscalía General de la República atrajo la investigación de José Eduardo Ravelo, el joven que murió bajo resguardo de la Policía municipal, por presunta brutalidad y mal uso de la fuerza.

Ahora, el ayuntamiento del panista Renán Barrera tendrá que presentar pruebas y demostrar que no se portó mal ya no ante la Fiscalía de Yucatán, sino contra el mismísimo fiscal de la 4T. A saber.

SOPA DE LETRAS

En Hidalgo, ya andan desatados para el 2022, cuando se renueva el gobierno estatal. El senador Julio Menchaca –expriista y hoy de la 4T– hizo su informe legislativo ayer y aprovechó para dejarse ver en varios espectaculares por la entidad. Menchaca es, prácticamente, el virtual candidato de Morena al gobierno y, por la estadística electoral reciente, parece que del próximo gobernador.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO

MAAZ