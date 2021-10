Antes, Andrés Manuel no era tan cerrado

"No me escapa que el secretario de Gobernación manda un mensaje muy dialogal y luego el Presidente en las mañaneras dice otra cosa, pero prefiero tener a alguien de su equipo con el que se pueda platicar...”.

La histórica conformación del Grupo Plural en el Senado y su encuentro con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fueron el arranque de la charla con el senador Emilio Álvarez Icaza. Una conversación que muy pronto derivó hacia su relación con Andrés Manuel López Obrador.

—Platicaba recientemente con una gente del gobierno y le decía que yo entré en 1991 a Cencos, organizando conferencias de prensa, dialogando sobre derechos humanos. Son 30 años de vida pública en distintos espacios, y ésta ha sido mi experiencia del gobierno más cerrado en estos 30 años.

¿Un gobierno más cerrado que el de Carlos Salinas o el de Felipe Calderón?

Para el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) y exsecretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así lo es. Cuenta:

—No siempre he estado de acuerdo con gobiernos locales, ni con federales ni lo que pasaba ni con Salinas, ni con Zedillo, ni con Fox, ni con Calderón. Con Peña algunas veces tuve fuertes desencuentros, pero por lo menos nos podíamos sentar a platicar.

“Hoy, un factor común es que es muy difícil platicar con la gente del gobierno, no están muy abiertos a escuchar. Por ejemplo, tú ves las conversaciones de seguridad, son auto referenciadas, no hay gente que venga de otros espacios, de la academia, de la sociedad civil. No los hay. Ya no te digo los trabajos con sociedad civil…”.

Refiere Álvarez Icaza que López Obrador “era cerrado, pero no tanto” cuando coincidieron. Él como presidente de la CDHDF (2001-2009) y AMLO al frente del Gobierno del DF (2000-2005). En esos cuatro años (2001-2005), “yo di cuatro informes, fue al primero, y no regresó. ¡No regresó!”

Andrés Manuel —refiere el cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad— es un hombre al que le cuestan mucho trabajo los contrapesos, las diferencias de opiniones, o que no te sumes en los términos a lo que él considera que tú tienes que hacer. Déjame ponerte un ejemplo muy práctico:

Cuando yo tenía 19 días en la oficina, nos encontramos sin vida a la abogada Digna Ochoa y yo presento un primer informe donde doy 32 conclusiones de cómo no se había investigado la muerte de Digna Ochoa, de cómo no se combatieron todos los riesgos previos.

Me reuní con él y con Bernardo Bátiz (entonces procurador del DF). Cuando termino de explicar, López Obrador me dice: “No, tú no te deberías dedicar a esto, tú te deberías dedicar a estudiar el Fobaproa y cómo el Fobaproa ha afectado los derechos humanos de las personas”.

Le digo: ‘Mira Andrés, eso no sólo no es de mi competencia, porque eso es un asunto federal y yo soy local, sino que tú eres el encargado de este tema. Entonces, qué bueno que te preocupes de lo que yo puedo hacer, pero también me gustaría que te preocuparas de lo que tú puedes hacer. Además, esto no fue en tu momento, las cosas que te estoy señalando’.

Y de ahí se empezó a marcar una distancia no sólo en los informes, sino en un diálogo muy difícil, muy difícil.

En cuanto a la relación con la sociedad civil, Álvarez Icaza resume: Andrés no cree en la sociedad civil, los ve como “intermediarios”; y considera que el dinero público es de él. Y el entendimiento de que las organizaciones son de interés público, “le resulta absolutamente ajeno y contrario”.

