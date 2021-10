El paquete para los jóvenes

La cámara de diputados inició en días pasados la discusión sobre los cambios aprobados por la Comisión de Hacienda, uno de los aspectos más controversiales ha sido la propuesta de modificación al Código Fiscal de la Federación, que establece que los jóvenes mayores de 18 años deberán inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes.

La Jefa del SAT, Raquel Buenrostro señaló en diversas entrevistas que esta medida surge para evitar el robo de identidad, que uno de cada tres RFCs en México observa movimientos irreculares por cifras millonarias y que podrían estarse usando como prestanombres por parte de empresas factureras.

Por su parte, Diana Bernal, ex Procuradora de la Defensa del Contribuyente ha mencionado que a esa edad, muchos jóvenes apenas están empezando su vida universitaria y no cuentan con un empleo. De acuerdo a la propuesta, aquellos jóvenes que aún estudian, podrán darse de alta sin actividad económica, no deberán presentar declaraciones ni pagar impuestos.

Si bien esta medida es un plan futuro para evitar la evasión fiscal, preocupa la obligatoriedad ante la falta de cultura financiera que existe en México. Un legislador del Partido Verde señalaba que sería como la obligación de votar, no obstante, la diferencia es que esta reforma implica sanciones que se aplicarían en 2023 para quienes no se den de alta, que van de 3,800 a 11,600 pesos.

En días recientes se llevó a cabo el primer Parlamento Abierto de Análisis al Paquete Económico 2022, donde participaron expertos, miembros de la COPARMEX, académicos y legisladores, entre las propuestas de mejora, destacaron la no imposición de sanciones ni la obligatoriedad de presentar declaraciones.

Este paquete contempla también la limitación de donativos a causas altruistas, que podría afectar a nueve mil organizaciones sociales. En cuanto a la Ley Federal de Derechos, se incrementa el costo por la emisión de pasaportes y aumentan los costos de ingreso a museos y zonas arqueológicas federales.

Dentro de las buenas noticias, se aprueba la aplicación de tasa cero a productos de gestión menstrual, para que las mujeres puedan tener acceso a estos productos sin necesidad de pagar altos montos de IVA debido a su condición.

Este 20 de octubre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos de la Federación y se turne al Senado, que tiene como fecha límite el 31 de octubre, esperemos que se escuchen las propuestas de la oposición, de los jóvenes y de expertos para llegar a un consenso que beneficie a los distintos sectores y no afecte el desarrollo de las juventudes, que se van abriendo paso aún sin la estabilidad de la que muchos gozaron antes.

PD. Esta semana se instaló la Comisión de Juventud de la Cámara de diputados, la cual es presidida por Karla Ayala Villalobos, Diputada Federal por el PRI de 22 años, e integrada también por Krishna Romero, Diputada Federal por el PAN de 25 años, quien presentó recientemente una iniciativa para contratar progresivamente a jóvenes hasta alcanzar un 10% en los Poderes de la Unión. Entre más oportunidades y espacios se abran a los jóvenes para acceder al campo laboral, podremos transitar a combatir poco a poco la desigualdad y la falta de oportunidades. Ya estamos en el centro de la agenda pública del país, nos toca seguir alzando la voz.

POR ALEJANDRA CERECEDO CONSTANTINO

ASESORA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

SSB