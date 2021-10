Cónclave de privacidad en México

Representantes de más de 80 países tendrán un cónclave en México para discutir un tema que no es menor: la privacidad de las personas frente al avance vertiginoso de la tecnología y una sociedad hiperconectada.

Autoridades y especialistas en protección de datos y privacidad intercambiarán conocimientos y fortalecerán sus capacidades con una mirada global y enfocada en la resolución de problemas actuales como la vigilancia masiva, la pandemia global y el requisito del certificado de vacunación, ciudadades inteligentes e inteligencia artificial.

Durante dos días habrá conferencias magistrales y mesas de análisis temáticas; otros dos días, las autoridades de diferentes regiones del mundo, que forman parte de la Asamblea Global de Privacidad (GPA por sus siglas en inglés), revisarán los desafíos y posibles soluciones, así como la adopción de medidas para garantizar la protección de los datos personales en sus países.

Así, de la reunión cerrada -desde CDMX- saldrá un Plan Estratégico de la asamblea para desarrollarse hasta el 2023 y se revisará el estado actual del Convenio 108 del Consejo de Europa, el cual data de 1981 y al que nuestro país se adhirió en el 2018, con la premisa principal de garantizar el respeto del derecho a la vida privada que tiene cualquier persona.

También se presentará un informe anual del Grupo Berlín, un equipo de trabajo internacional sobre protección de datos en materia de tecnología, y habrá actividades paralelas revisando las políticas de privacidad y disponibilidad de datos de los grandes corporativos de las redes: Microsoft, Facebook, Google y Twitter.

La Asamblea Global de Privacidad se reunió por primera vez en 1979 y por más de cuatro décadas se ha constituido como el principal foro mundial en la materia. México forma parte actualmente de su Comité Ejecutivo, a través de la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

El derecho a la privacidad y a la protección de datos personales va de la mano con los derechos digitales y es una realidad que, con la pandemia global por el Covid-19, se dieron pasos agigantados en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y en el uso constante como medio para la sociedad, lo que conlleva riesgos y retos para quienes son usuarios.

En México, llegamos tarde (hasta el 2009) al cuidado y concientización de nuestros datos personales y entornos seguros virtuales, pero hoy nos colocamos en el centro del debate con el cónclave de la 43ª Asamblea Global de la Privacidad.

"Argumentar que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que esconder es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir”: Edward Snowden.

POR NALDY RODRÍGUEZ

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Transparencia3.0@hotmail.com

Twitter @ydlan

PAL