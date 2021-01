Afinan paquete fiscal

Reunión de altura se celebró para destrabar el paquete fiscal 2021 que se aprobará en estos días al Edomex, que gobierna Alfredo del mazo. Estuvieron el presidente de la Jucopo del Congreso mexiquense, Maurilio Hernández; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el senador Higinio Martínez; y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Pone ultra refrigeradores

Otra vez la UNAM se solidariza en las más nobles causas del país. Esta vez la casa de estudios, que dirige Enrique Graue, ofreció sus ultra refrigeradores, en los que se podrían conservar hasta cuatro millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19. Y todavía sigue en pie, nos dicen, su disposición para sumarse a la campaña nacional de vacunación.

Narro, delegado

Premio de consolación recibió el senador José Narro Céspedes, quien aspiraba a ser el candidato de Morena a gobernador de Zacatecas. La dirigencia de su partido lo nombró delegado electoral en Jalisco, y dice que su misión es evitar la “imposición” de candidatos. Pero nos recuerdan que para eso se había nombrado a Yeidckol Polevnsky en junio del año pasado.

Se va porque quiere

Nos cuentan que la salida de Christopher Landau de la embajada de EU en México, no se decidió en el equipo del próximo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. Es más, nos hacen ver que la eficiencia del diplomático no pasó desapercibida para el presidente electo y algunos hasta le recomendaron mantenerlo. Pero ayer se despidió y ya no hay mucho que hacer.

Hasta Gurría participó

Con éxito se realizó ayer, vía virtual, el Seminario de Perspectivas Económicas 2021, que organizó la Asociación de Exalumnos del ITAM, encabezada por Xiuh Tenorio. Nos dicen que hubo participantes de lujo, como Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México; Arturo Herrera, Secretario de Hacienda; y José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM